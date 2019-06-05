Владимир Путин дал старт строительству второй очереди автозавода Haval в Узловой

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Подписание соглашения о сотрудничество состоялось в Кремле в присутствии председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Документ подписали глава Тульской области Алексей Дюмин и председатель правления Great Wall Motor Company Limited Вэй Цзяньцзюнь. По условиям соглашения, компания Great Wall Motor приступает к реализации второй очереди инвестпроекта по строительству автозавода.

В частности, в индустриальном парке «Узловая» будет построена вторая линия штамповки и завод по производству автомобильных двигателей. Предполагается вложение средств инвестора в размере 20 млрд рублей.

– К визиту Председателя Си Цзиньпина приурочено открытие в Тульской области ведущего китайского автопроизводителя компании Great Wall. На предприятии с использованием передовых технологий будет ежегодно выпускаться по 80 тысяч автомобилей, а уровень локализации производства составит 70%, – отметил Владимир Путин.

Алексей Дюмин сообщил, что общий объем инвестиций наших китайских партнёров в проект составил более 500 млн долларов США. Уже сейчас на предприятии создано 1100 рабочих мест:

– Мы признательны руководству Great Wall Motor за решение идти дальше и реализовать вторую очередь проекта. Уверен, что у автомобилей марки Haval большое будущее на российском рынке, рынках СНГ и Европы. Тульская область и впредь будет создавать все условия для успешной реализации проектов.