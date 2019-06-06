Тульские велосипедисты примут участие в Европейских олимпийских играх

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Соревнования пройдут в Минске в конце июня. В них разыграют 20 комплектов наград.

Тульские спортсмены Александр Дубченко, Екатерина Гниденко и Диана Климова выступят на вторых Европейских Олимпийских Играх по велоспорту на треке. Диана Климова также примет участие в велогонках на шоссе.

Соревнования пройдут на велодроме «Минск-Арена» с 27 по 30 июня, в них примут участие 316 гонщиков из разных стран, будет разыграно 20 комплектов наград.