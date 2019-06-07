Парк развлечений и композитный кластер: инвестсоглашения второго дня ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

Об итогах первого дня читайте здесь и здесь

7 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в сессии «Российская промышленность: Рецепт глобальной конкурентоспособности». Он рассказал о работе по импортозамещению, которая сейчас направлена на смещение акцента с внутреннего потребителя на внешнего.

Принял участие губернатор и в сессии, где огласили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Во второй день форума Тульская область подписала значительное количество соглашений об инвестпроектах.

Соглашения о сотрудничестве между правительствами Тульской и Ульяновской областей и Автономной некоммерческой организацией «Специализированная организация промышленного кластера «Композиты без границ» подписали главы регионов Алексей Дюмин и Сергей Морозов, гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Стороны договорились взаимодействовать в сфере развития производства композитных материалов и изделий из них, импортозамещения и экспорта. Планируется, что промышленные предприятия, учреждения образования и науки Тульской и Ульяновской областей войдут в состав Межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ».

- Композитный кластер в России – успешный пример встраивания в единую производственную цепочку предприятий различной отраслевой принадлежности и локализации полного цикла выпуска композитных материалов. Кластер позволит систематизировать работу по выявлению наиболее инвестиционно привлекательных ниш в технологической цепочке, а также реализовывать перспективные проекты за счет частных инвестиций, - отметил Алексей Дюмин.

В ОЭЗ «Узловая» появится производство ванадиевой продукции – соглашение об этом подписали первый зам. губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и вице президент компании, руководитель дивизиона «Ванадий» Александр Эренбург. На подписании присутствовали Алексей Дюмин и председатель совета директоров компании EVRAZ plc. Александр Абрамов. В новое производство сверхпрочной стали и титановых сплавов инвестор вложит свыше 5,5 млрд рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест.

Корпорация МСП профинансирует инвестпроект по производству армированных трубопроводов в Тульской области. Об этом - кредитное соглашение между ООО «Энергомаш» и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

В Тульской области появится кластер производство нефтегазового оборудования. Соглашение об этом подписали Вячеслав Федорищев и коммерческий директор ООО «ФракДжет-Волга» Дмитрий Колосов.

Компания «МехМаш» увеличит производственные мощности для нефтегазовой промышленности, вложив в нее 1,5 млрд. руб. инвестиций и создав 800 новых рабочих мест. Соглашение об этом подписали Вячеслав Федорищев и гендиректор ООО ПП «МехМаш» Александр Швыков.

В туристическом комплексе «Золотой город» планируется строительство парка экстремальных аттракционов. Согласно документу, подписанному Вячеславом Федорищевым и председателем совета директоров ООО «Золотой город» Альбертом Джуссоевым, будет развиваться инфраструктура туристического центра. Запланировано строительство отелей, фитнесс-центра, СПА, придорожного комплекса, а также парков экстремальных и детских аттракционов. Объём инвестиций 3,8 млрд руб.

На Хомяковском хладокомбинате в Туле будет создано предприятие по производству рыбной продукции глубокой переработки. Согласно соглашению, подписанному зампред правительства – министром сельского хозяйства Тульской области Дмитрием Миляевым и управляющим ГК «Доброфлот» Александром Ефремовым, в проект будет вложено 200 млн. руб. Будет создано 350 рабочих мест. И это позволит возобновить деятельность хладокомбината, длительное время простаивающего.

Производство моющих средств для молочного животноводства производительностью 10 тысяч тонн в год на территории ОАО «Пластик» в Узловском районе планируется запустить по трехстороннему соглашению между Тульской областью, ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» и АО «Пластик». Для выпуска продукции будет использоваться немецкое оборудование и система автоматизации, соответствующая самым современным стандартам в промышленности.

Объем инвестиций – до 240 млн рублей. Официальное открытие производства планируется во второй половине этого года.

ЗАО «Краснобор» вложит порядка 2 млрд рублей в расширение своего производства в Тульской области. Документ подписали Дмитрий Миляев и гендиректор ЗАО «Краснобор» Аркадий Левин. Проект позволит в 1,5 раза увеличить объём выпуска продукции. Будет создано около 200 рабочих мест.

Соглашение, подписанное Вячеславом Федорищевым и президентом ФПК «Гарант-инвест» Алексеем Панфиловым – о взаимодействии в социальной, культурной и информационной сферах по информированию граждан о туристических возможностях Тульской области и популяризации туристического потенциала региона. Предполагается размещение информации о туристических возможностях региона в торгово-деловом комплексе «Тульский» в Москве. В частности, будут установлены информационная стела-портал, информационно-торговый островок с брендированной стеной и интерактивной панелью. На прилегающей территории будут размещены малых архитектурные формы.

В Куркинском районе построят новую молочную ферму – согласно документу, подписанному Дмитрием Миляевым и гендиректором ООО «Знаменское» Михаилом Евлановым. Ферма рассчитана на 500 голов дойного стада, с последующим до 1200 голов. На новой ферме будут использоваться роботизированные установки доения. Общий объём инвестиций 500 млн рублей.

Агропромышленная компания им. В. А. Стародубцева вложит 300 млн. руб. в строительство новых и реконструкцию действующих объектов по хранению и переработке зерна. Соглашение об этому подписали Дмитрий Миляев и гендиректор компании Василий Стародубцев.

А предприниматель, фермер Манук Аветисян будет реализовывать в селе Урусово Веневского района инвестпроект строительства завода по производству картофельных хлопьев. Объем инвестиций 1,5 млрд рублей. Планируется создать 150 рабочих мест.

Белевская кондитерская компания планирует увеличить втрое выпуск пастилы. Соглашение об этом подписали Дмитрий Миляев и учредитель ООО «Белевская кондитерская компания» Николай Семерня. Сейчас ООО «Белёвская кондитерская компания» выпускает более 40 наименований кондитерской продукции. Ежемесячно с конвейера выпускается более 100 тонн пастилы. Инвестпроект предполагает запуск производства белевской пастилы, зефира, сухариков в Белеве. Он позволит расширить производственные возможности предприятия, создать 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций - 250 млн рублей. Финансирование проекта будет осуществляться при поддержке Фонда развития моногородов.

- Социально-экономическое развитие моногородов Тульской области – одна из приоритетных задач регионального правительства. Подписание соглашения с «Белевской кондитерской компанией» направлено на её решение. Строительство комбината по производству белевской пастилы и зефира будет способствовать продвижению гастрономических брендов Тульской области, в том числе, на внешних рынках. Правительство региона готово оказать предприятию всестороннюю поддержку, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

Напомним, что в первый день ПМЭФ-2019 был подписан долгосрочный экспортный контракт между ООО «Белевская кондитерская компания» и китайской компанией E Pin Duo LLC на поставку белевской пастилы на сумму более 6 млрд рублей.