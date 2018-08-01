В Тульской области старые шахты «мстят» людям за халатность

Фото Дмитрия Дзюбина. Заглавное – kamaran.ru

При ликвидации закрытых тульских штолен были допущены преступные нарушения, которые сейчас аукнулись местным жителям.

В XX веке в регионе полезные ископаемые добывали в 119 шахтах. Сейчас ни одна не работает.

Прошло много лет, гул техники под землей давно стих. Многие начали уже забывать, что в Тульской области вообще велась бурная добыча полезных ископаемых. Но не тут-то было: затяжное эхо шахтерского прошлого докатилось до населенных пунктов, расположенных над выработками месторождений.

Именно с шахтами связывают свои проблемы жители домов, расположенных на улицах Свободы и Октябрьской в селе Дедилово Киреевского района. На месте некогда плодородных земель на протяжении последних десяти лет стремительно образуются болота, захватывая с каждым годом всё большую территорию. Дома жителей покрываются трещинами или вовсе рушатся.

пенсионер Валерий Шемякин - Я в 1996 году в Дедилово построил дом, подтоплений никогда не было, но спустя 20 лет неожиданно пришла вода. В этом году ее уровень опустился только в начале июля. Но до сих пор в погребе стоит вода. А по весне ее было примерно по колено. Выкопал на огороде шурф, он показывает реальный уровень воды — всего полметра от поверхности земли!



Остро проблема подтопления участков встала два года назад. Многие строения быстро отреагировали на повышенную влажность: стены стали покрываются трещинами, а оконные стекла не выдерживают нагрузки и лопаются.

Стены домов покрыты трещинами.

– В прошлом году построил кирпичную баню, но теперь ее придется сносить, – продолжает Валерий, – в начале весны стена и оконный проем треснули... Кроме того в конце зимы выдавило из земли бетонные опоры, на которых стоял сарай. Дом весь тоже в трещинах. И с каждым годом ситуация становится все хуже. Несколько старых соседских домов просто рухнули.



Рядом с огородом Валерия Шемякина образуется огромное болото, но когда он только начинал строить дом, на этом месте было поле.



Раньше на месте болота было поле.

Поначалу пенсионер пытался отвести воду, сделать сток для нее, вызывал технику, но ситуацию это не изменило – болото продолжило наступать.

Аналогичная ситуация и у жительницы дома №48 по улице Свободы Веры Лазукиной. Она также потеряла уже часть огорода из-за резкого повышения влажности почвы.

Жительница дома №48 по улице Свободы:

Вера Лазукина - У меня была шикарная клубника, но из-за того, что вода не уходит, ягода в этом году вся пожелтела. По этой же причине помидоры в парнике посадила только в июне. Огорода теперь практически нет. А у соседей и вовсе дом рухнул, а участок перед ним превратился в топь.

Пару лет назад женщина перестроила дом, но стены нового уже в трещинах – в таком строении страшно жить.

У еще одной жительницы села Нелли Соколовой на огороде теперь вместо стройных рядов картошки плавают утки!



На месте огорода Нелли Соколовой теперь водоем. Пришлось земледелие заменить на птицеводство – в хозяйстве несколько десятков гусей и уток.

- Чтобы хоть как-то компенсировать потерянный огород, теперь разводим птиц. Земля же по документам наша, но сделать с водой мы ничего не можем. Чтобы можно было к дому подъезжать, заказывали несколько КамАЗов грунта, отсыпали и поднимали дорогу вдоль огорода.

Кроме жителей улицы Свободы и Октябрьской с такой же проблемой столкнулись и собственники шести домов на улице Советской — в общей сложности более сотни человек.



Валерий Шемякин видит причину подтопления в том, что в свое время ликвидация шахт была проведена спустя рукава:

Валерий Шемякин – Согласно отчетам о ликвидации, пустоты в шахтах должны были заполнить песком. Но сделано это было только на бумаге, выделенные же на это деньги растрачены. Позже это вскрылось, возбудили уголовное дело, был суд. На данный момент виновные уже отсидели свой срок. Ликвидацию же шахт никто так и не довел до конца. Из-за этого сейчас мы столкнулись с проблемой неконтролируемого подъема воды и заполнения ею стволов и лав шахт. А это привело к поднятию уровня грунтовых вод.



В подвале Валерия Шемякина до середины июля стоит вода.

За подтверждением своих догадок жители обратились в министерство экологии и природных ресурсов Тульской области. В конце июня 2018 года представитель ведомства вместе с главой МО Дедиловское Ольгой Рулевской проводили обследование земель. Ответ на обращение пришел за подписью замминистра – директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Тульской области Дианы Гришиной:



«Выявлены территории со значительным уменьшением глубин залегания подземных вод и активным развитием процессов подтопления жилищно-коммунальных объектов, деформация поверности от просадочных явлений, ухудшение состояния почвенного покрова в результате поднятия грунтовых вод (заболачивание).



Предположительно указанные явления находятся в зависимости от процессов, происходящих на ранее ликвидированных в данном районе угольных шахтах Подмосковного угольного бассейна.

Ваше обращение направлено в ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» Министерства энергетики РФ».



Преступная беспечность ликвидаторов шахт обернулась катастрофой и превратила огороды жителей в болота. Налоги же за эти болота приходят весьма ощутимые – как за плодородные поля.

Например, за 40 соток Валерию Шемякину начисляют порядка 6000 рублей в год. Налог резко вырос после проведенной в 2013-м и 2016 годах государственной кадастровой оценки земель. Проводило ее в рамках госконтракта ООО «КО-Инвест».

Получив за 2016 год очередной «подросший» счет от налоговой, жители обратились в региональное министерство имущественных и земельных отношений. Ведомство ответило, что ошибки в отнесении земель к виду разрешенного использования не выявлено, однако «в целях объективного рассмотрения обращения министерство совместно с ООО «КО-Инвест» в рамках гарантийных обязательств на выполненные работы прорабатывает вопрос корректировки кадастровой стоимости 989 земельных участков села Дедилово». Если ошибка будет подтверждена, то жители надеются получить компенсацию за переплату.

Пока же ведется разбирательство с кадастровой стоимостью, жители обращаются в правительство области и другие инстанции с просьбой выяснить реальные причины подтопления их участков и провести силами АО «ТулаТиСИЗ» инженерно-геологические исследования земель села.



В тульском Скуратово старые шахты тоже дают о себе знать: недавно дом на улице Скуравской едва не ушел под землю из-за обрушившегося шурфа. Myslo писал об этом здесь, здесь и тут.