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Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в мультимедийном проекте «Дорога памяти»
Фото из архива Myslo.

Участники «Бессмертного полка» могут увековечить своих героев в мультимедийном проекте «Дорога памяти»

Проект объединит в себе миллионы фотографий фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда.

Все участники «Бессмертного полка» смогут загрузить фотографии родственников — участников Великой Отечественной войны, с которыми прошли сегодня, на интернет-портал «Дорога памяти». Уже через год, к 75-летию Великой Победы, эти фотографии навечно отобразятся в уникальной мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных Сил РФ «Дорога памяти». Открытие музея состоится 9 мая следующего года.
 
Грандиозный проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда. На сервис «Дорога памяти» фотографии своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, может внести каждый желающий.
 
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти».
 
Консультативную поддержку участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой можно будет получить по телефонам горячей линии: 8-(495)-696−71−32, 8-(495)-696−71−36.
 
За две недели работы сайта, его посетители загрузили более 150 тысяч фотографий и данных фронтовиков.
 
Работа по сбору и оцифровке личных дел участников Великой Отечественной войны также ведется во всех военных комиссариатах страны. Вся информация также будет размещена на сайте, а затем передана в мультимедийную галерею филиала Центрального музея Вооруженных Сил в Подмосковье.
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