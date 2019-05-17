новости
новости
Регистрация
Минэкологии Тульской области выделит более 2 млн рублей на изучение провала в Дедилово

Минэкологии Тульской области выделит более 2 млн рублей на изучение провала в Дедилово

16 мая был объявлен тендер на выполнение работ по мониторингу геологической среды.

Претендующие на контракт организации должны провести работы до 1 декабря 2019 года. Цена контракта — 2 250 000 руб. Заявки принимаются в срок до 4 июня 2019 года.

В Министерстве экологии планируют с помощью привлеченных специалистов изучить участок, расположенный вдоль русла реки Шиворонь в селе Дедилово.

От специалистов требуется провести оценку, контроль и прогноз состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов под влиянием техногенных и природных факторов для информационного обеспечения управления фондом недр. А также провести мониторинг изменения режима уровней подземных вод в пределах зон влияния шахтных выработок.

Также в минэкологии рассчитывают получить прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов.

 

Напомним, 8 мая в селе Дедилово рядом с одним из частных домов провалился грунт. В результате образовался гигантский провал размером с пятиэтажный дом: глубина ямы навскидку не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров.

 

Галерея
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 1
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 2
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 3
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 4
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 5
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 6
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 7
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 8
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 9
Гигантский провал в селе под Тулой расширяется: съемка с квадрокоптера, Фото: 10
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
провал грунтапровал в Дедиловопроисшествиясело Дедиловоученыегеологиконтракттендер
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Игрок «Урала» извинился перед Мирзовым
Игрок «Урала» извинился перед Мирзовым
Кто в Тульской области рискует остаться без газоснабжения?
Кто в Тульской области рискует остаться без газоснабжения?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.