Минэкологии Тульской области выделит более 2 млн рублей на изучение провала в Дедилово

16 мая был объявлен тендер на выполнение работ по мониторингу геологической среды.

Претендующие на контракт организации должны провести работы до 1 декабря 2019 года. Цена контракта — 2 250 000 руб. Заявки принимаются в срок до 4 июня 2019 года.

В Министерстве экологии планируют с помощью привлеченных специалистов изучить участок, расположенный вдоль русла реки Шиворонь в селе Дедилово.

От специалистов требуется провести оценку, контроль и прогноз состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов под влиянием техногенных и природных факторов для информационного обеспечения управления фондом недр. А также провести мониторинг изменения режима уровней подземных вод в пределах зон влияния шахтных выработок.

Также в минэкологии рассчитывают получить прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов.

Напомним, 8 мая в селе Дедилово рядом с одним из частных домов провалился грунт. В результате образовался гигантский провал размером с пятиэтажный дом: глубина ямы навскидку не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров.