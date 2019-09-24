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Что сейчас происходит на месте огромного провала грунта в Дедилово: фото и видео
Фото сделано 23.09.2019.

Что сейчас происходит на месте огромного провала грунта в Дедилово: фото и видео

Myslo побывал на месте провала.

В мае 2019 года в селе Дедилово Киреевского района произошло ЧП — на территории одного из частных домов провалился грунт. Глубина ямы не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров.

Какие работы ведутся на месте происшествия спустя четыре месяца, корреспонденту Myslo рассказал глава администрации МО Киреевский район Игорь Цховребов.

- Мы получили экспертное заключение. Сейчас нам делают расчет проекта по полученным рекомендациям, после этого приступим к работам.

По словам Игоря Вячеславовича, образовавшаяся яма — это карстовый провал, «которых на территории района большое количество. Это происходит с регулярностью в 80−85 лет».

Игорь Цховребов отметил, что уже получены рекомендации от специалистов по ликвидации ямы. Ее необходимо будет засыпать глиноземами или тяжелыми глиняными почвенными грунтами.

Однако сколько понадобится земли, чтобы «утрамбовать» провал и сколько средств на это потребуется, станет известно лишь после подсчетов специалистов.

Myslo следит за развитием событий.

 

Напомним, ранее губернатор Алексей Дюмин совместно с начальником Главного управления МЧС России по Тульской области Владимиром Кий совершил облет территории. Глава региона проинспектировал место провала грунта.

Губернатор направил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину письмо с предложениями сформировать при министерстве рабочую группу по изучению геологических процессов на территории Тульской области, выработки решений по характеру и видам работ, необходимых для исключения негативных последствий, а также обеспечения этих работ федеральным финансированием.

Это необходимо, в том числе для своевременного прогноза и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Правительство Тульской области тесно взаимодействует в разрешении создавшейся ситуации с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Отметим, что на изучение провала минэкологии Тульской области выделил 2250000 рублей. Подрядчик должен провести работы до 1 декабря 2019 года. 

От специалистов требуется провести оценку, контроль и прогноз состояния подземных вод и экзогенных геологических процессов под влиянием техногенных и природных факторов для информационного обеспечения управления фондом недр. А также провести мониторинг изменения режима уровней подземных вод в пределах зон влияния шахтных выработок.

Сюжет: Карстовый провал в Дедилово
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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