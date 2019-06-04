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Алексей Дюмин на вертолете проинспектировал место провала грунта в Киреевском районе: видео

Алексей Дюмин на вертолете проинспектировал место провала грунта в Киреевском районе: видео

Глава МЧС доложил, что в настоящее время по периметру провала установлены контрольные маяки для анализа динамики возможного движения пород.

Губернатор Алексей Дюмин совместно с начальником Главного управления МЧС России по Тульской области Владимиром Кий совершил облет территории. Глава региона проинспектировал место провала грунта в с. Дедилово Киреевского района, который образовался на территории частного домовладения 8 мая.  Myslo подробно сообщал об этом.

Глава МЧС доложил, что в настоящее время по периметру провала установлены контрольные маяки для анализа динамики возможного движения пород.

Администрация Киреевского района подготовила техническое задание на геофизические исследования территории, прилегающей к провалу. Работы планируется завершить к 1 июля. 

«Необходимо взять на контроль все территории, находящиеся в зонах шахтерских выработок, и отслеживать их состояние», – подчеркнул Алексей Дюмин. 

Глава региона направил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину письмо с предложениями сформировать при министерстве рабочую группу по изучению геологических процессов на территории Тульской области, выработки решений по характеру и видам работ, необходимых для исключения негативных последствий, а также обеспечения этих работ федеральным финансированием.

Это необходимо, в том числе для своевременного прогноза и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Правительство Тульской области тесно взаимодействует в разрешении создавшейся ситуации с Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

О возможных причинах провала можно почитать здесь.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:30 −2
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьКиреевский район

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