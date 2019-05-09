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Какие пособия можно получить на почте?

Какие пособия можно получить на почте?

Рассказывают специалисты Тульского регионального отделения Фонда социального страхования.

С реализацией проекта «Прямые выплаты» гражданин может получить пособия удобным для него способом, в том числе и в ближайшем отделении Почты России.

При этом человек может получать пособия сам или через законного представителя на основании доверенности, заверенной в установленном законодательством порядке.

Какие пособия можно получать по почте? Это пособие по временной нетрудоспособности и все пособия, выплачиваемые в связи с материнством за счет обязательного социального страхования: пособие по беременности и родам, пособие вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Правом получения пособий в почтовом отделении могут воспользоваться работники предприятий малого и среднего бизнеса, где заработная плата выдается работникам на руки, а не перечисляется на карту.

Для этого с описью гражданину необходимо по месту работы написать заявление и указать в нем удобный способ получения пособий — Почта России, а также индекс и точный почтовый адрес.

Заявление и документы на выплату пособий с описью работодатель в течение пяти календарных дней направит в Тульское региональное отделение Фонда социального страхования, а специалисты ФСС в течение 10 календарных дней после получения документов перечислят работнику пособие почтовым переводом.

При поступлении денежных средств сотрудники почтового отделения опустят в ваш почтовый ящик извещение, и работник сможет получить денежные средства на почте, предъявив извещение и паспорт.

Подробная информация на сайте ФСС в разделе «Прямые выплаты».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:28 0
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