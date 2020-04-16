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Жители Дедилово: Карстовый провал расширяется

Жители Дедилово: Карстовый провал расширяется

Однако, специалисты на данный момент не видят расширения и опасности для людей.

По словам местных жителей, гигантский карстовый провал в селе Дедилово Киреевского района Тульской области продолжает расширяться. Так местный активист Валерий Шемякин заявил «РГ», что за зиму ширина провала увеличилась на десять метров в сторону дома и что за год не сделано никаких работ по его ликвидации.
 
В киреевской администрации отрицают факт расширения провала:
 

Игорь Цховребов, глава администрации Киреевского района.

- Господин Шемякин не является специалистом, а у нас заключен контракт со специализированной организацией, которая ведет наблюдение за провалом. Специалисты на данный момент не видят расширение и опасности для жителей пока нет. Серьезных опасений по возможности расширения тоже нет.
Побывавший на месте происшествия фотокорреспондент Myslo также не заметил особенных изменений в диаметре провала. По его словам, хозяин дома рядом с которым случилось ЧП пожал плечами, ответил «что я — измерял его что ли?» и ушел заниматься своими делами.
 

Напомним, в мае 2019 года в селе Дедилово Киреевского района произошло ЧП — на территории одного из частных домов провалился грунт. Глубина ямы не менее 15 метров, диаметр — около 30 метров. Образовавшаяся яма — это карстовый провал, которых много на территории района и подобное происходит с регулярностью в 80−85 лет.
 
Ранее Игорь Цховребов отмечал, что уже получены рекомендации от специалистов по ликвидации ямы. Ее необходимо будет засыпать глиноземами или тяжелыми глиняными почвенными грунтами.
 
Однако сколько понадобится земли, чтобы «утрамбовать» провал, и сколько средств на это потребуется, станет известно лишь после подсчетов специалистов.
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Жители Дедилово сообщили о расширении карстового провала, Фото: 1
Жители Дедилово сообщили о расширении карстового провала, Фото: 2
Жители Дедилово сообщили о расширении карстового провала, Фото: 3
Жители Дедилово сообщили о расширении карстового провала, Фото: 4
Жители Дедилово сообщили о расширении карстового провала, Фото: 5
Жители Дедилово сообщили о расширении карстового провала, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:31 +8
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