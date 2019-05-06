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Без флагов и маршалов: для участников «Бессмертного полка» в Туле ввели ограничения
Фото из архива MySlo

Без флагов и маршалов: для участников «Бессмертного полка» в Туле ввели ограничения

Организаторы памятного шествия ответили на самые распространенные вопросы участников.

В четверг, 9 мая, по улицам Тулы в седьмой раз пройдёт «Бессмертный полк». В прошлом году по проспекту Ленина с портретами своих героев прошли около 150 тысяч туляков. В этот раз ожидается, что участников будет не меньше. Организаторы акции ответили на самые распространенные вопросы туляков и рассказали, что не стоит приносить с собой на шествие.

  • В колонне «Бессмертного полка» нельзя будет пройти с растяжкой или баннером с символикой организации или предприятия – эта акция вне коммерции.
  • Не допускается использование символики политических партий и общественных объединений.
  • Портреты известных военачальников – генералов, маршалов, а также генералиссимуса, разрешается нести только их родственникам.
  • Копии знамени Победы, флаги РФ, СССР или города-героя Тулы на шествии «Бессмертного полка» тоже не приветствуются. Максимальный размер портрета для шествия – А3, а минимальная ширина флага – полтора метра. Один флаг закроет минимум 20 портретов.

Флаги  перед «Бессмертным полком» торжественно пронесут военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Если кто-либо из участников желает нести флаг, следует использовать версию, которая будет меньше стандартного портрета.

Шествие «Бессмертного полка» начнётся в 10.00 на улице Менделеевской, длина маршрута – около двух километров.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 −6
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