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Какие дома в Туле останутся без электричества 7 мая

Какие дома в Туле останутся без электричества 7 мая

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • пр-т Ленина, 31, 35, 43, 67/5, 63,
  • ул. Тургеневская, 31-а, 26, 35, 38, 39, 41,
  • ул. Каминского, 19, 12, 21, 17,
  • ул. Пушкинская, 12-б, 14, 14-в,
  • ул. Первомайская, 3, 1,
  • М. Тореза, 10, 8,
  • ул. Сакко и Ванцетти, 9,
  • ул. Демидовская, 9, 19, 11,
  • пер. Оружейный, 13,
  • ул. Луначарского, 20,
  • ул. Октябрьская, 8,
  • п. Горелки: ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),
  • ул. Серпуховская, 22-52 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
  • ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24, 15, 17,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й-4-й Горельские пр-ды,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
  • ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 54-108 (чётн.),
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Марата, 156,
  • ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
  • ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
  • ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
  • ул. Попова, 40-59,
  • ул. Добролюбова, 18-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
  • ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 7-41 (нечётн), 8-32 (чётн.),
  • ул. Панфиловцев, 50-68, 74, 84,
  • ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),
  • п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 67, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 7-а, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 35, 36, 31, 32, 33, 34,
  • ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39,
  • ул. 1-й Квартал, 2-90 (чётн.), 1-96 (чётн.),
  • ул. Кирпичная, 16-36.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 +3
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