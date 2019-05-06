Какие дома в Туле останутся без электричества 7 мая
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- пр-т Ленина, 31, 35, 43, 67/5, 63,
- ул. Тургеневская, 31-а, 26, 35, 38, 39, 41,
- ул. Каминского, 19, 12, 21, 17,
- ул. Пушкинская, 12-б, 14, 14-в,
- ул. Первомайская, 3, 1,
- М. Тореза, 10, 8,
- ул. Сакко и Ванцетти, 9,
- ул. Демидовская, 9, 19, 11,
- пер. Оружейный, 13,
- ул. Луначарского, 20,
- ул. Октябрьская, 8,
- п. Горелки: ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.),
- ул. Серпуховская, 22-52 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
- ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24, 15, 17,
- Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
- ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- 1-й-4-й Горельские пр-ды,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 54-108 (чётн.),
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
- ул. Марата, 156,
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 18-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 7-41 (нечётн), 8-32 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 50-68, 74, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),
- п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 67, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 7-а, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.),
- ул. Подгорная, 35, 36, 31, 32, 33, 34,
- ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39,
- ул. 1-й Квартал, 2-90 (чётн.), 1-96 (чётн.),
- ул. Кирпичная, 16-36.
Другие статьи по темам
Место