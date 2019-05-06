новости
новости
Регистрация
В ночь на 7 мая туляки могут увидеть звездопад

В ночь на 7 мая туляки могут увидеть звездопад

Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

До 50 падающих звезд можно будет наблюдать в ночь с 6 на 7 мая, когда произойдет пик метеорного потока Майские Аквариды. Об этом говорится в сообщении Московского планетария.

Астрономы предполагают, что в предстоящую ночь ожидается пик активности второго весеннего звездного дождя – до 50 метеоров в час. Метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинный след.

Лучше всего это явление можно будет разглядеть в южном полушарии, в средних широтах небесные тела будут видны за пару часов до рассвета. Поэтому звездопад лучше наблюдать в предрассветные часы.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:50 +5
Другие статьи по темам
Событие
звездопаднебесное явлениезвездыМосковский планетарий
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Без флагов и маршалов: для участников «Бессмертного полка» в Туле ввели ограничения
Без флагов и маршалов: для участников «Бессмертного полка» в Туле ввели ограничения
В мае юристы проведут бесплатные консультации для туляков
В мае юристы проведут бесплатные консультации для туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.