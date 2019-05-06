В ночь на 7 мая туляки могут увидеть звездопад
Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
До 50 падающих звезд можно будет наблюдать в ночь с 6 на 7 мая, когда произойдет пик метеорного потока Майские Аквариды. Об этом говорится в сообщении Московского планетария.
Астрономы предполагают, что в предстоящую ночь ожидается пик активности второго весеннего звездного дождя – до 50 метеоров в час. Метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинный след.
Лучше всего это явление можно будет разглядеть в южном полушарии, в средних широтах небесные тела будут видны за пару часов до рассвета. Поэтому звездопад лучше наблюдать в предрассветные часы.
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