В ночь на 7 мая туляки могут увидеть звездопад

До 50 падающих звезд можно будет наблюдать в ночь с 6 на 7 мая, когда произойдет пик метеорного потока Майские Аквариды. Об этом говорится в сообщении Московского планетария.

Астрономы предполагают, что в предстоящую ночь ожидается пик активности второго весеннего звездного дождя – до 50 метеоров в час. Метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинный след.

Лучше всего это явление можно будет разглядеть в южном полушарии, в средних широтах небесные тела будут видны за пару часов до рассвета. Поэтому звездопад лучше наблюдать в предрассветные часы.