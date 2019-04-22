Как работает система распознавания лиц на стадионе «Арсенал»: фоторепортаж

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

От умной системы не сможет скрыться ни один правонарушитель. Это особенно актуально в преддверии матча оружейников со «Спартаком».

В Туле на стадионе «Арсенал» официально открыли пункт полиции. Вообще на спортивном объекте он функционирует с начала 2019 года, но официально журналистам о нем рассказали только спустя несколько месяцев работы. Это особенно актуально сейчас — в преддверии матча оружейников со «Спартаком», который в областной столице состоится 25 апреля.

В небольшой комнате несут службу несколько полицейских. Их задача — следить за безопасностью во время матчей. У сотрудников в распоряжении монитор, на который выведено 50 камер видеонаблюдения из чаши стадиона.

Благодаря такому оснащению у полицейских обзор — 360 градусов.

Самое главное, что они могут рассмотреть абсолютно любого человека на трибуне, где бы он ни находился. Картинка будет четкая.

Для примера. Вот так, без приближения, на мониторе выглядит работник стадиона:

А вот так после приближения камеры:

Если болельщик нарушает правила поведения на стадионе, например зажигает файер или ломает сиденья, полицейские фиксируют этот момент на мониторе, сделав скриншот, распечатывают снимок (качество, кстати, отличное) и передают стюардам. Дальше с нарушителем разбираются правоохранители.

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин отметил, что задача полиции — не допускать никаких правонарушений общественного порядка, а если они всё же происходят, то привлекать людей к ответственности.

– Символично, что мы открываем этот пункт перед топовым матчем со «Спартаком». На мой взгляд, болельщики этой команды отличаются от других. Часть из них – просто хулиганы. К ним мы будем применять самые жесткие меры, которые предусмотрены законом, – отметил глава полиции.

Также на стадионе установлена биометрическая система распознавания лиц, уже показавшая себя в действии.

На матче с «Уралом» один из болельщиков, которому суд запретил посещать спортивные мероприятия, пытался пройти на стадион. Но система его «узнала» и не пропустила.

Как это работает? При проходе на стадион установлена система контроля и управления доступа болельщиков (СКУД). Она сканирует лицо болельщика и сравнивает с федеральной базой данных нарушителей. Если есть совпадение, нарушителя не пускают на стадион и передают в руки полицейских. Дальше его судьбу решает суд.

Кстати, в ближайшем будущем камерами видеонаблюдения планируют оснастить и территорию вокруг стадиона.