Система распознавания лиц не пустила болельщика на матч «Арсенал» – «Урал» в Туле

Фото пресс-службы «Арсенала».

Сейчас он привлечен к административному аресту на пять суток и оштрафован на 40 тысяч рублей.

Биометрическая система распознавания лиц не пустила одного болельщика на матч «Арсенал» — «Урал», который состоялся в Туле 13 апреля в Туле. Об этом рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

- Биометрическая система распознавания лиц не допустила одного болельщика (житель Тулы, — прим.авт.) на матч «Арсенал" — «Урал». Он был приглашен разобраться, им оказался человек, который в 2017 году был привлечен к административной ответственности, ему было запрещено в течение пяти лет посещать спортивные мероприятия. Сейчас он привлечен к административному аресту на пять суток и оштрафован на 40 тысяч рублей, запрет на посещение таким и остался. Он попробовал пройти на футбол и попался, — рассказал Мейтин.

Отметим, что СКУДы (система контроля и управления доступа болельщиков) появились на Центральном стадионе «Арсенал» в 2015 году. А в 2017 году замена СКУДов производилась в рамках модернизации системы безопасности.