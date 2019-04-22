В Туле водитель маршрутки проехал перекресток по встречной полосе на красный свет

Туляк Владимир Евплов прислал в редакцию Myslo видео, снятое автомобильным регистратором на улице Станиславского в минувшую субботу.

На записи видно, как маршрутка №55 с госномером «С500АК71» дважды грубо нарушает ПДД – сначала водитель объехал остановившиеся на светофоре автомобили по встречной полосе, а затем, проигнорировав запрещающий сигнал, повернул на перекрестке налево.

Напомним, согласно п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, за езду по встречной полосе предусмотрен штраф в 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Такое же наказание предусмотрено за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Если нарушение допущено впервые, водителю придется заплатить 1000 рублей.

Видеозапись с двойным нарушением передана в УГИБДД УМВД России по Тульской области для рассмотрения и последующего привлечения водителя к ответственности.