В Туле из окна выпал 1,5-годовалый ребенок

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, вечером 20 апреля из окна второго этажа одного из домов в Криволучье выпал маленький ребенок. Медики диагностировали у 1,5-годовалого пострадавшего перелом ключицы.

Сейчас мальчик находится в больнице, по предварительным данным, его жизни ничто не угрожает. Предполагается, что причиной несчастного случая стала беспечность родителей малыша.

Тем временем региональное управление Следственного комитета напоминает, что из-за наступления теплого времени года возрастает риск несчастных случаев и других происшествий с участием несовершеннолетних. Дети в силу возраста не всегда способны соблюдать элементарные меры предосторожности, предвидеть и предугадывать трагические последствия.

Родители, помните, что именно вы несете ответственность за своих детей, за их жизнь и здоровье, и необходимые порой элементарные меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедий.

Во избежание гибели детей убедительно следует неукоснительно соблюдать следующие правила:

Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Дети выпадают вместе с москитными сетками.

Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров. Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедий можно произвести демонтаж ручек с окон в детской комнате и использовать их лишь при необходимости.

Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко удерживайте его, будьте готовы к резким движениям малыша. Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей. Следственное управление рассчитывает, что данная информация будет воспринята максимально серьезно и поможет в профилактике подобных происшествий.