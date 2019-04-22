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В Туле из окна выпал 1,5-годовалый ребенок
Фото из архива Myslo.

В Туле из окна выпал 1,5-годовалый ребенок

Пострадавший госпитализирован c переломом ключицы.

Как стало известно Myslo, вечером 20 апреля из окна второго этажа одного из домов в Криволучье выпал маленький ребенок. Медики диагностировали у 1,5-годовалого пострадавшего перелом ключицы.
 
Сейчас мальчик находится в больнице, по предварительным данным, его жизни ничто не угрожает. Предполагается, что причиной несчастного случая стала беспечность родителей малыша.
 
 

Тем временем региональное управление Следственного комитета напоминает, что из-за наступления теплого времени года возрастает риск несчастных случаев и других происшествий с участием несовершеннолетних.

Дети в силу возраста не всегда способны соблюдать элементарные меры предосторожности, предвидеть и предугадывать трагические последствия.

Родители, помните, что именно вы несете ответственность за своих детей, за их жизнь и здоровье, и необходимые порой элементарные меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедий.
 
Во избежание гибели детей убедительно следует неукоснительно соблюдать следующие правила:
 
  • Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Дети выпадают вместе с москитными сетками.
  • Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров. Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедий можно произвести демонтаж ручек с окон в детской комнате и использовать их лишь при необходимости.
  • Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко удерживайте его, будьте готовы к резким движениям малыша. Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей. Следственное управление рассчитывает, что данная информация будет воспринята максимально серьезно и поможет в профилактике подобных происшествий.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:50 +2
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