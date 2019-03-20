Усадьба фон Мекк, дом Конопацких, Ливенцевские ворота: когда их восстановят?

Дом Конопацких на ул. Каминского, он же объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом,
Как рассказал Денис Горецкий, на данный момент арендатор выполнил противоаварийные работы: починил отопительную и водопроводную систему, просушил дом после потопа из-за коммунальной аварии, начал заниматься восстановлением декора здания. Сейчас он занимается подготовкой проекта реставрации, и сроки его сдачи подходят к концу. Согласно условиям договора аренды, в следующие пять лет он должен провести реставрационные работы.
По окончании арендатор сможет использовать дом Конопацких для любой административно-хозяйственной деятельности, без ограничений, кроме размещения химического или другого производства, которое может повредить здание.
В Туле двое ворот объединяет не только статус культурного объекта, но и фамилия их первых владельцев — Ливенцевы. Одни из них находятся на ул. Дзержинского, другие — в Денисовском переулке. И оба объекта давно нуждаются в реставрации.
Денис Горецкий сообщил, что расположенные на ул. Дзержинского колонны (посмотреть, как они выглядели, и почитать их историю можно здесь), оставшиеся от въездной группы, ждет реставрация.
Две недели назад администрации Тулы было дано задание привести в порядок эту въездную группу.
Въездные парадные ворота в усадьбу Ивана Васильевича Ливенцева, главы города Тулы, они же Ломовские ворота (их история и фото здесь), расположены в Денисовском переулке. Их обещали отреставрировать еще в 2015 году за счет инвестора. Сообщалось о составлении проекта, но дальше слов дело не пошло.
На данный момент проект реставрации уже согласован инспекцией по охране объектов культурного наследия.
– По срокам выполнения работ пока у нас информации нет, но прогнозируем, что в рамках ревитализации исторического центра (о ревитализации подробнее тут) проект будет однозначно выполнен. Объект, очевидно, является одним из самых уникальных в Тульской области, — пояснил сказал Денис Горецкий.
Кто будет выполнять работы, пока не сообщается.
Расположен этот объект на ул. Октябрьской, 35. Здание было снесено в апреле 2016 года из-за угрозы обрушения стены.
За несвоевременный ремонт владелец здания был оштрафован. Помимо этого он был обязан отстроить дом заново.
На данный момент восстановление дома купца Яковлева практически закончено, однако объект пока огорожен.
– Работы завершены около недели назад. В инспекцию сдана отчетная документация, после ее проверки будет назначена дата приема выполненных работ. Сдача объекта состоится в этом году, — уточнил Денис Горецкий.
Вот как выглядит восстановленный дом сейчас: