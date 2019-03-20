Усадьба фон Мекк, дом Конопацких, Ливенцевские ворота: когда их восстановят?

Исторический центр Тулы преобразился в прошлом году. Но если говорить в целом о культурных объектах Тульской области, а их более 4000, то это только вершина айсберга. О том, какие работы запланированы в регионе для сохранения памятников истории, рассказал начальник инспекции Тульской области по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Дом Конопацких

Дом Конопацких на ул. Каминского, он же объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом, XIX—XX вв. », был сдан в аренду в 2016 году. Его арендатором стало ООО «Модерн». За 1 рубль в год компания обязалась отреставрировать историческое здание.

Как рассказал Денис Горецкий, на данный момент арендатор выполнил противоаварийные работы: починил отопительную и водопроводную систему, просушил дом после потопа из-за коммунальной аварии, начал заниматься восстановлением декора здания. Сейчас он занимается подготовкой проекта реставрации, и сроки его сдачи подходят к концу. Согласно условиям договора аренды, в следующие пять лет он должен провести реставрационные работы.

По окончании арендатор сможет использовать дом Конопацких для любой административно-хозяйственной деятельности, без ограничений, кроме размещения химического или другого производства, которое может повредить здание.

Ворота усадьбы Ливенцевых

В Туле двое ворот объединяет не только статус культурного объекта, но и фамилия их первых владельцев — Ливенцевы. Одни из них находятся на ул. Дзержинского, другие — в Денисовском переулке. И оба объекта давно нуждаются в реставрации.

Денис Горецкий сообщил, что расположенные на ул. Дзержинского колонны (посмотреть, как они выглядели, и почитать их историю можно здесь), оставшиеся от въездной группы, ждет реставрация.

Две недели назад администрации Тулы было дано задание привести в порядок эту въездную группу.

Въездные парадные ворота в усадьбу Ивана Васильевича Ливенцева, главы города Тулы, они же Ломовские ворота (их история и фото здесь), расположены в Денисовском переулке. Их обещали отреставрировать еще в 2015 году за счет инвестора. Сообщалось о составлении проекта, но дальше слов дело не пошло.

На данный момент проект реставрации уже согласован инспекцией по охране объектов культурного наследия.