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Усадьба фон Мекк, дом Конопацких, Ливенцевские ворота: когда их восстановят?

Усадьба фон Мекк, дом Конопацких, Ливенцевские ворота: когда их восстановят?

Работы по многим из них будут вестись в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля.

Исторический центр Тулы преобразился в прошлом году. Но если говорить в целом о культурных объектах Тульской области, а их более 4000, то это только вершина айсберга. О том, какие работы запланированы в регионе для сохранения памятников истории, рассказал начальник инспекции Тульской области по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Дом Конопацких

Дом Конопацких на ул. Каминского, он же объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом, XIX—XX вв.», был сдан в аренду в 2016 году. Его арендатором стало ООО «Модерн». За 1 рубль в год компания обязалась отреставрировать историческое здание.

Как рассказал Денис Горецкий, на данный момент арендатор выполнил противоаварийные работы: починил отопительную и водопроводную систему, просушил дом после потопа из-за коммунальной аварии, начал заниматься восстановлением декора здания. Сейчас он занимается подготовкой проекта реставрации, и сроки его сдачи подходят к концу. Согласно условиям договора аренды, в следующие пять лет он должен провести реставрационные работы.

По окончании арендатор сможет использовать дом Конопацких для любой административно-хозяйственной деятельности, без ограничений, кроме размещения химического или другого производства, которое может повредить здание.

Ворота усадьбы Ливенцевых

В Туле двое ворот объединяет не только статус культурного объекта, но и фамилия их первых владельцев — Ливенцевы. Одни из них находятся на ул. Дзержинского, другие — в Денисовском переулке. И оба объекта давно нуждаются в реставрации.

Денис Горецкий сообщил, что расположенные на ул. Дзержинского колонны (посмотреть, как они выглядели, и почитать их историю можно здесь), оставшиеся от въездной группы, ждет реставрация.

Две недели назад администрации Тулы было дано задание привести в порядок эту въездную группу.

Въездные парадные ворота в усадьбу Ивана Васильевича Ливенцева, главы города Тулы, они же Ломовские ворота (их история и фото здесь), расположены в Денисовском переулке. Их обещали отреставрировать еще в 2015 году за счет инвестора. Сообщалось о составлении проекта, но дальше слов дело не пошло.

На данный момент проект реставрации уже согласован инспекцией по охране объектов культурного наследия.

– По срокам выполнения работ пока у нас информации нет, но прогнозируем, что в рамках ревитализации исторического центра (о ревитализации подробнее тут) проект будет однозначно выполнен. Объект, очевидно, является одним из самых уникальных в Тульской области, — пояснил сказал Денис Горецкий.

Кто будет выполнять работы, пока не сообщается.

Дом купца Яковлева

Расположен этот объект на ул. Октябрьской, 35. Здание было снесено в апреле 2016 года из-за угрозы обрушения стены.

За несвоевременный ремонт владелец здания был оштрафован. Помимо этого он был обязан отстроить дом заново.

На данный момент восстановление дома купца Яковлева практически закончено, однако объект пока огорожен.

– Работы завершены около недели назад. В инспекцию сдана отчетная документация, после ее проверки будет назначена дата приема выполненных работ. Сдача объекта состоится в этом году, — уточнил Денис Горецкий.

Вот как выглядит восстановленный дом сейчас:

Усадьба фон Мекк

Некогда величественная усадьба фон Мекк, расположенная в Веневском районе в селе Хрусловка, много лет была арендована Иваном Макаро. Мужчина числился ответственным за объект культурного наследия, но не заботился о нем.

Поэтому через суд почти год назад усадьба была изъята у него. Удалось, правда, это не сразу: первый суд, в Веневском районе, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия проиграла. Но подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. В марте 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Тульской области решение Веневского суда отменила, постановив изъять усадьбу у Макаро.

Теперь усадьба вновь будет выставлена на торги. Новый арендатор получит ее в пользование за 1 рубль на 49 лет, а взамен обязан будет отреставрировать ее и содержать в надлежащем виде.

Усадьба Мирковичей

Усадьба Мирковичей является памятником федерального значения и имеет сложную историю. После революции большевики заставили наследников генерала покинуть дом, и в освободившемся помещении открылась школа для крестьян. В 1930-х годах решили школу закрыть и организовать дом отдыха писателей. После войны усадьбу передали детскому дому. Когда же для детей построили новое здание, особняк Мирковичей стал общежитием для сотрудников детского дома.

В 1990-е районные власти прописали там беженцев, а в подвале устроили овощехранилище и котельную. Летом 2005 года было принято решение о передаче дома потомкам в безвозмездное пользование на 49 лет. Для этого Мирковичи создали некоммерческую организацию «Культурный центр «Усадьба генерала Мирковича», на баланс которой перевели рушащееся здание. Хозяйкой стала родственница генерала Александра Мирковича Ольга Троицкая-Миркович (интервью с ней можно прочитать здесь).

На данный момент особняк передан на баланс краеведческого музея. На реставрацию выделено порядка 50 млн рублей. Работы будут проводиться в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:15 +4
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