Усадьбу фон Мекк в Веневском районе изымут у собственника через суд
Поводом для иска стало неудовлетворительное состояние памятника культурного наследия.
Во вторник, 13 февраля, начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий рассказал журналистам, как будет требовать у недобросовестных собственников исполнения обязательств по охране домов-памятников.
В декабре 2017 года инспекция направила в Веневский районный суд исковое заявление об изъятии у собственника усадьбы фон Мекк (Черносвитовых-Смидович).
Поводом для этого стали результаты проверки, проведенной сотрудниками ведомства.
Выяснилось, что памятник не эксплуатируется, ремонтные работы не проводятся, здание находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.
В случае положительного решения суда объект культурного наследия у собственника изымут и выставят на торги.
Его можно будет взять в аренду при условии проведения капитальных реставрационных работ. Подобный прецедент был создан на основе решения Московского суда в 2016 году. В нашем регионе такая правовая практика используется впервые.
В прошедшем году региональная инспекция уже одержала победу в суде, правда, тогда речь шла о требованиях исполнить охранные обязательства.
Предметом дискуссии стала усадьба купца Сазонова в Плавском районе.
Дом купца принадлежит АО «Плавский машиностроительный завод «Плава». На сегодняшний день собственник проводит все необходимые работы по реконструкции и сохранению исторического здания.
За прошедший год реставрационные работы прошли на семи объектах культурного наследия региона. Среди самых известных – колокольня Никольской церкви в Веневе и Спасо-Преображенский собор в Белеве.
Всего же за 2017 год в рамках государственного контроля и надзора сотрудники инспекции провели 89 проверок, из них 27 плановых и 62 внеплановые. По итогам выдано 53 предписания, составлено 9 протоколов об административном правонарушении в отношении недобросовестных владельцев памятников. В рамках исполнения предписаний на 15 объектах проведены ремонтно-реставрационные работы.
Среди основных задач инспекции на 2018 год глава ведомства назвал:
- завершение разработки объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в Туле;
- сохранение памятников археологии и надзор за ходом реставрационных работ при реализации проектов «Комплексное благоустройство улицы Металлистов» и «Тульская набережная»;
- участие в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия в рамках празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля (планируется реставрация порядка 40 объектов культурного наследия);
- участие в реализации проекта «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» в рамках ее реформирования.
Также в текущем году работа по государственной охране будет продолжена, перед инспекцией поставлена задача по регистрации и внесению сведений обо всех объектах культурного наследия и их зонах охраны в государственный кадастр недвижимости.