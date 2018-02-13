Усадьбу фон Мекк в Веневском районе изымут у собственника через суд

Фото из архива Myslo.

Во вторник, 13 февраля, начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий рассказал журналистам, как будет требовать у недобросовестных собственников исполнения обязательств по охране домов-памятников.

В декабре 2017 года инспекция направила в Веневский районный суд исковое заявление об изъятии у собственника усадьбы фон Мекк (Черносвитовых-Смидович).

Поводом для этого стали результаты проверки, проведенной сотрудниками ведомства.

Выяснилось, что памятник не эксплуатируется, ремонтные работы не проводятся, здание находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.

В случае положительного решения суда объект культурного наследия у собственника изымут и выставят на торги.

Его можно будет взять в аренду при условии проведения капитальных реставрационных работ. Подобный прецедент был создан на основе решения Московского суда в 2016 году. В нашем регионе такая правовая практика используется впервые.

В прошедшем году региональная инспекция уже одержала победу в суде, правда, тогда речь шла о требованиях исполнить охранные обязательства.

Предметом дискуссии стала усадьба купца Сазонова в Плавском районе.

Дом купца принадлежит АО «Плавский машиностроительный завод «Плава». На сегодняшний день собственник проводит все необходимые работы по реконструкции и сохранению исторического здания.

За прошедший год реставрационные работы прошли на семи объектах культурного наследия региона. Среди самых известных – колокольня Никольской церкви в Веневе и Спасо-Преображенский собор в Белеве.

Всего же за 2017 год в рамках государственного контроля и надзора сотрудники инспекции провели 89 проверок, из них 27 плановых и 62 внеплановые. По итогам выдано 53 предписания, составлено 9 протоколов об административном правонарушении в отношении недобросовестных владельцев памятников. В рамках исполнения предписаний на 15 объектах проведены ремонтно-реставрационные работы.

Среди основных задач инспекции на 2018 год глава ведомства назвал:

завершение разработки объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в Туле;

сохранение памятников археологии и надзор за ходом реставрационных работ при реализации проектов «Комплексное благоустройство улицы Металлистов» и «Тульская набережная»;

участие в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия в рамках празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля (планируется реставрация порядка 40 объектов культурного наследия);

участие в реализации проекта «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» в рамках ее реформирования.

Также в текущем году работа по государственной охране будет продолжена, перед инспекцией поставлена задача по регистрации и внесению сведений обо всех объектах культурного наследия и их зонах охраны в государственный кадастр недвижимости.