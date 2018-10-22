Историческому центру Тулы сделают ревитализацию к 2021 году

Восстановление городской среды, после которого она станет привлекательной для бизнеса и комфортной для проживания, обсудили на совещании у губернатора.

Благоустройство новой Тульской набережной дало импульс развитию прилегающих территорий.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение своему первому заму Вячеславу Федорищеву и главе администрации Тулы Евгению Авилову продолжить работу по формированию и реконструкции исторического ядра города-героя. На оперативном совещании 22 октября 2018 г. впервые обсудили проект концепции исторической части города-героя.

По словам Вячеслава Федорищева, были проанализированы лучшие практики формирования городской исторической среды в других регионах и возможность их использования в Туле.

– Я предлагаю ввести новое понятие – ревитализация, – предложил Вячеслав Федорищев. – Это практика комплексного подхода к развитию территории. И улица Металлистов, и весь исторический центр нуждаются не просто в качественном благоустройстве и обновлении дорожного покрытия – им требуется переосмысление социальной составляющей. Кто проживает в историческом центре? Какие сообщества – деловые, образовательные, социальные – существуют на этой территории? Как сделать так, чтобы жизнь здесь била ключом?

По словам первого замгубернатора, при разработке проекта будут использоваться новые стандарты и компетенции двух федеральных программ «Безопасные качественные дороги» и «Формирование современной городской среды», идеи креативных кластеров «Октава» и «Искра». И конечно, опыт преобразования исторических центров Москвы, Ярославля, Казани. Например, практика «чистое небо», уже реализованная на улице Металлистов – когда все провода и прочие коммуникации скрыты под землей.

– Требуется переосмысление транспортной системы города и развитие общественного транспорта, создание открытых и закрытых общественных пространств нового типа, пешеходных связей между общественными зонами, полностью безбарьерной среды, – пояснил Вячеслав Федорищев.

В проекте обязательно будет учтены требования программы «Умный город» – конкретные технические цифровые решения, позволяющие сделать жизнь в городе безопасной и технологичной.

– КБ «Стрелка» провела большое исследование интересов жителей и гостей российских городов, определив их «индекс качества городской среды». Как показало это исследование, в Туле дополнительного развития и внимания требуют озеленение, водные пространства, а также уличная инфраструктура, – сказал Вячеслав Федорищев.

Основа проекта ревитализации исторического центра Тулы уже разработана. Ее главный принцип – экономический подход к преобразованию пространства. Исторический центр разбили на 6 зон.

Первая зона, которая полностью будет закончена и начнет самостоятельную экономическую жизнь в 2019 году, – это новая тульская набережная, Крестовоздвиженская площадь, ул. Металлистов.

Вторая зона, которая также будет полностью закончена в 2019 году, – площадь Ленина.

– Назрел вопрос нового покрытия центральной площади города, – уточнил губернатор.

Как пояснил, Вячеслав Федорищев, проект это также предусматривает.

В 2020 году будут преобразованы еще две зоны: третья зона – кварталы, ограниченные ул. Советской, Металлистов, Ф. Энгельса, а четвертая – кварталы, ограниченные ул. Советской, Ф. Энгельса, Каминского и проспектом Ленина.

В 2021 году проект будет завершен преобразованием пятой зоны (кварталы, ограниченные ул. Советской, Тургеневской, Садовым переулком и набережной Упы) и шестой зоны (ул. Советская и непосредственно выходящие на нее здания и открытые городские пространства).

Евгений Авилов, глава администрации Тулы, раскрыл экономические показатели проекта и суть изменений, которые предполагается выполнить в историческом центре.

– Сейчас перед нами стоит основная задача – разработка полной концепции развития исторического центра Тулы. Уже определены границы исторического центра, общая площадь составляет 124 га. Нам предстоит собрать большое количество исходных данных, объединить несколько программ – и федеральных, и региональных, и муниципальных, – чтобы понимать источники финансирования проекта. По каждой из шести зон будут представлены свои проектные решения. Наша задача – подтянуть уровень благоустройства исторических кварталов до уровня новой набережной.

Евгений Авилов пояснил, что уже в 2019 году на ул. Металлистов будет создано около 300 рабочих мест, 10 гостиниц, 20 ресторанов и кафе, 6 музеев. Обновленная территория будет зарабатывать деньги, окупать вложенные в нее средства и содержание этой новой территории.

Ежегодно эта территория сможет аккумулировать более 40 млн руб., в том числе за счет аренды и продажи зданий, функционирования малого и среднего бизнеса.

На новой тульской набережной будет создано около 50 новых рабочих мест, а территория сможет зарабатывать более 5 млн рублей ежегодно.

– В перспективе работы всего исторического центра мы стремимся к следующим показателям: общие доходы от данной территории – более 250 млн руб. ежегодно и более 350 новых рабочих мест. Здесь будет создано 4 административно-офисных центра, 10 торговых объектов, креативных кластеров и развлекательных пространств, 6 новых объектов туристической инфраструктуры.

– Приведенные показатели капитализации исторического центра можно достичь, увеличивая проходимость этой территории. Без насыщения этой территории значимыми событиями, социальными активностями и прочими мероприятиями по привлечению сюда туляков и гостей таких показателей не достичь, – уточнил губернатор.

По словам Евгения Авилова, для этого будут привлекать инвесторов.

– На примере улицы Металлистов мы увидели повышенный интерес региональных инвесторов к объектам, особенно когда они подготовлены документально. В течение года мы проработаем все представленные в историческом центре объекты, чтобы к 2019-2020 гг. они не только получили инвестора, но и были уже реализованы, – заявил Вячеслав Федорищев.

– 26 октября мы закончим подготовку технического задания для разработки концепции ревитализации исторического центра Тулы. К концу 2018 года мы представим концепцию Вам, – пообещал губернатору Евгений Авилов.

– Надо проводить также работу с жителями, с общественностью, чтобы туляки были в курсе дела, – посоветовал губернатор. – И еще: то, что уже сделано, надо постоянно поддерживать в отличном состоянии, чистоте и оперативно устранять неисправности.

Губернатор обратил внимание также на то, что современные городские общественные пространства должны быть в каждом округе Тулы, в каждом районе Тульской области. Это точки роста новой жизни города-героя, маленьких районных городов и региона в целом. Алексей Дюмин поручил Евгению Авилову подготовить паспорт проекта ревитализации исторического центра Тулы, а Вячеславу Федорищеву – создать рабочую группу для реализации этого проекта и возглавить ее работу.