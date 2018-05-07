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Веневский суд отказался изъять у собственника усадьбу фон Мекк
Фото autotravel.ru

Веневский суд отказался изъять у собственника усадьбу фон Мекк

Инспекция по охране объектов культурного наследия с решением не согласилась и направила апелляционную жалобу в Тульский областной суд.

Веневский районный суд Тульской области отказал в удовлетворении требований изъять у собственника объект культурного наследия – усадьбу фон Мекк.

Поводом для иска послужили результаты проверки инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия: памятник не эксплуатируется, ремонтные работы не проводятся, здание находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.

Ведомство потребовало усадьбу у собственника изъять и выставить на торги, по результатам которых новый владелец сможет провести в здании капитальный ремонт.

Третьим лицом по делу выступило Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области. Однако представители ведомства на заседание не пришли.

На заседание суда интересы ответчика представляла адвокат. Она заявила, что исковые требования незаконны и необоснованны.

В ходе слушания инспекция не предоставила доказательств того, что собственник усадьбы был уведомлен о порядке и правилах содержания объекта культурного наследия и проведении проверки.

Также ведомство не выносило предписаний об устранении нарушений и приведения усадьбы в надлежащее состояние.

Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу. Во второй половине мая она будет направлена в Тульский областной суд. Именно эта судебная инстанция и решит дальнейшую судьбу родового гнезда Черносвитовых-Смидович.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:08 +2
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