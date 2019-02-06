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С 1 января 2020 года СНТ должны получать лицензию на добычу подземной воды

С 1 января 2020 года СНТ должны получать лицензию на добычу подземной воды

Соответствующий закон подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О недропользовании» в целях приведения его в соответствие с федеральным законом.

До 1 января 2020 года садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и (или) огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ) не обязаны получать лицензию на добычу подземной воды для хозяйственно-бытовых нужд. После наступления этой даты определено, что основанием возникновения права пользования недрами является решение органа исполнительной власти области, уполномоченного в сфере недропользования, — министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Кроме того, Законом установлено, что порядок принятия решения органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере недропользования о предоставлении права пользования участком недр местного значения для целей хозяйственно-бытового водоснабжения СНТ и (или) ОНТ, и порядок добычи подземных вод устанавливаются правительством области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 −25
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