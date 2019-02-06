Фото Сергея Старикова.
Пожар на улице Оружейной в Туле: фото с места событий
На момент публикации новости на месте работают 4 пожарных расчета.
Днем 6 февраля на ул. Оружейной, 4 на территории нежилого домовладения загорелась хозпостройка.
Оперативно прибывшие на место пожарные быстро локализовали огонь, не дав пламени распространиться на сам дом. На момент публикации новости на месте работают 4 пожарных расчета. Наблюдается незначительное затруднение дорожного движения по направлению к ул. 9 Мая.
По словам местных жителей, в доме, где начался пожар, могли бывать бездомные.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Отметим, это не первый пожар в заброшенных домах на перекрестке улиц Мира и Оружейной. Вот, к примеру, этот дом горел в прошлом году:
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