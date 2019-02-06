Пожар на улице Оружейной в Туле: фото с места событий

Фото Сергея Старикова.

На момент публикации новости на месте работают 4 пожарных расчета.

Днем 6 февраля на ул. Оружейной, 4 на территории нежилого домовладения загорелась хозпостройка.

Оперативно прибывшие на место пожарные быстро локализовали огонь, не дав пламени распространиться на сам дом. На момент публикации новости на месте работают 4 пожарных расчета. Наблюдается незначительное затруднение дорожного движения по направлению к ул. 9 Мая.

По словам местных жителей, в доме, где начался пожар, могли бывать бездомные.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Отметим, это не первый пожар в заброшенных домах на перекрестке улиц Мира и Оружейной. Вот, к примеру, этот дом горел в прошлом году: