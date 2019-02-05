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Афиша на февраль: Тульские парки приглашают весело провести последний месяц зимы

Афиша на февраль: Тульские парки приглашают весело провести последний месяц зимы

Публикуем полную афишу проекта «Зима по-тульски» на февраль.

Напомним, в этом сезоне традиционный проект тульских парков «Зима по-тульски» работает под девизом «Зимний экспресс», а все события делятся на пять тематических направлений: «Станция_спортивная», «Станция_музыкальная», «Станция_детская» и «Станция_праздничная».

Все мероприятия бесплатны для посетителей.

Центральный парк им. П.П. Белоусова

1−28 февраля (чт.-вскр.) в 12.00 — Выставка кукол «Яснополянская комодная кукла» из керамики. Комната истории.

1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 февраля в 9.00 — Группа здоровья для пожилых людей. Площадка за кафе «Ёлочка».

1, 15 февраля в 17.00 — Кулинарный мастер-класс «Мастер-шеф». Комната истории.

2, 9, 16, 23 февраля в 9.00 — PARKRUN. Бег в парке. Площадка у здания администрации.

2, 9, 16, 23 февраля в 10.00 — Мастер-класс по скандинавской ходьбе. Площадка за кафе «Ёлочка».

2, 9, 16, 23 февраля в 11.00 — Зумба — танцевальная тренировка. Библиотека. Детский городок.

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 февраля в 15.00 — Танцевальная площадка для отдыхающих.Эстрада.

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 14 февраля в в 11.30 — «Дом сказки». Детский городок.

3, 10, 17, 24 февраля в 12.30 — «Ретро-комикс». Детский городок.

3, 10, 17, 24 февраля в 10.30 — Зумба — танцевальная тренировка. Библиотека. Детский городок.

3, 10, 17, 24 февраля в 16.00 — Музыкальная гостиная. Комната истории.

3, 10, 17, 24 февраля в 11.00 — Интерактивная программа «Зима по-тульски». Библиотека. Детский городок.

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 февраля в 17.00 — Детский кружок «Мастерская чудес». Комната истории.

6, 13, 27 февраля в 13.30 и 17.00 — Мастер-класс «Мыльная фантазия». Комната истории.

14 февраля в 17.00 - Вечеринка любящих сердец. ЦПКиО. Каток на большом круге.

17 февраля в 11.00 — Мастер-класс по рисованию на воде. Комната истории.

23 февраля в 13.00 — Концертная программа «Защитникам Отечества». ЦПКиО. Эстрада.

Комсомольский парк культуры и отдыха

1, 8, 15, 22 феврая в 11.00 — Мастер-класс по скандинавской ходьбе. Эстрада.

2, 9, 16, 23 февраля в 12.00 — Интерактивная программа «Зима по-тульски». Эстрада.

2, 9, 16, 23 февраля в 13.00 — Спортивные семейные эстафеты. Эстрада.

2, 9, 16, 23 февраля в 15.00 — Танцевальная площадка для отдыхающих. Эстрада.

23 февраля в 13.00 — Концертная программа «Защитникам Отечества». Эстрада.

Пролетарский парк культуры и отдыха:

3, 10, 17, 24 февраля в 15.00 — Танцевальная площадка для отдыхающих. Эстрада.

3, 10, 17, 24 февраля в 13.00 — Спортивные семейные эстафеты. Эстрада.

5, 12, 19, 26 февраля в 10.00 — Мастер-класс по скандинавской ходьбе. Эстрада.

3, 10, 17, 24 февраля в 12.00 — Интерактивная программа «Зима по-тульски». ППКиО. Эстрада.

Городской парк «Рогожинский»

22 февраля в 15.30 — Интерактивная программа «Зима по-тульски».Детская площадка.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:01 0
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