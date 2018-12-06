Профильный комитет Тульской областной Думы одобрил законопроект избиркома

6 декабря комитет по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Тульской областной Думы рассмотрел проект регионального закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Тульской области «О видах избирательных систем и порядке их применения при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований» и в статью 7−1 Закона Тульской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления», внесенного избирательной комиссией Тульской области.

Документ регулирует проведение выборов в муниципальных образованиях региона.

Профильный комитет принял решение рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении и рассмотреть его в двух чтениях.

Ранее проект был одобрен остальными комитетами облдумы — комитетом по вопросам собственности и земельным отношениям, комитетом по социальной политике, комитетом по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, комитетом по экономической политике и финансам — и рекомендован для вынесения на рассмотрение на заседании Думы, которое запланировано на 13 декабря.

Дмитрий Шатров , председатель Тульского регионального отделения «Родины»:

Дмитрий Шатров Это обычное дело в работе избирательных комиссий — приведение законодательных актов, связанных с выборами, в соответствие федеральному законодательству или заимствование практик из других регионах. Что касается предлагаемых избирательной комиссией Тульской области изменений в региональный закон, документ носит лишь рекомендательный характер, и уже муниципалитеты будут решать, по какой схеме проводить выборы.

– Сейчас со стороны некоторых коллег звучит критика в адрес предлагаемой системы. Хочу напомнить, что выборы в сентябре 2018 года более чем в 60 муниципальных образованиях Тульской области проводились именно по многомандатным округам. Тогда все политические силы это устраивало. А сейчас происходит искусственное нагнетание ситуации. Считаю, что система многомандатных округов себя зарекомендовала, позволила получить мандаты представителям разных партий. Например, по итогам сентябрьских выборов в Собрание депутатов Новомосковска вошли сильные кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Родины», самовыдвиженцы.

Особенность многомандатной системы связана с тем, что побеждает тот кандидат, который, пешком обошел все дворы, которого знают избиратели. В то время как по партийным спискам за сильным лидером «паровозом» в органы власти могут попасть слабые кандидаты. Я буду рад, если на ближайших муниципальных выборах будет использована предлагаемая избиркомом система. Шансы на успех у небольших, в том числе, оппозиционных партий, при таком раскладе гораздо выше.

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Москалец:

Александр Москалец Законопроект, предусматривающий внесение изменений в законы области о видах избирательных систем и о регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, внесен в Думу в строгом соответствии с Уставом области. Он полностью корреспондирует и с федеральным законодательством.

– Важно, что с данной законодательной инициативой вышла избирательная комиссия. Это коллективный орган, в состав которой входят представители всех политических партий, представленных органах власти, а таких в регионе сейчас четыре.

Если говорить о предлагаемых изменениях, то речь идет о дополнении списка из четырех уже предусмотренных законом видов избирательных систем еще одним пунктом, согласно которому часть депутатов избирается путем распределения мандатов между списками кандидатов, а другая часть — по многомандатным округам. При этом не сокращаются, вообще не затрагиваются существующие виды избирательных систем.

Мне кажется, это плюс: мы даем максимально возможный выбор муниципальным образованиям, обеспечиваем им широкую возможность принятия самостоятельного решения.

До следующих муниципальных выборов — девять месяцев. Вполне достаточно, чтобы оценить ситуацию и выбрать ту систему, которая отвечает духу времени и положению дел.

Что касается политических партий, то их результат на выборах зависит от их работы, от авторитета среди избирателей. Выигрывает тот, кто реально работает.