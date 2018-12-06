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16 декабря в Туле пройдет фестиваль «Мини Мисс и Мини Мистер Тула — 2018»
Фото из архива Myslo.

16 декабря в Туле пройдет фестиваль «Мини Мисс и Мини Мистер Тула — 2018»

Победители представят нашу область на Всероссийском фестивале.

16 декабря в 16.00 в театрально-концертном центре «Эрмитаж» (пр. Ленина, 85 к. 1, 2 этаж) пройдет VII ежегодный областной детский фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер — 2018».

В жюри фестиваля вошли продюсер и президент «Мини Мисс и Мини Мистер России» Татьяна Праскова, президент международного фестиваля «Гордость нации» Николай Коротков, победительница национального конкурса красоты «Краса России — 2003», финалистка конкурсов «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», первая вице-мисс России — 2000 Светлана Горева.

Специальными гостями фестиваля станут победительница национального «Детского Евровидения — 2016», финалистка телепроекта «Голос. Дети», певица и модель Софья Фисенко, актер «Ералаша» Никита Жоричев. Также зрителей ждут показы новых дизайнерских коллекций, презентация столичного бренда «Lana2Rock».

Победители фестиваля представят Тульскую область на Всероссийском фестивале в 2019 году.

Заказ билетов по тел.: 38−41−33, 89038404133.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:45 −5
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