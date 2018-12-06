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7 декабря на Казанской набережной в Туле заработает детская карусель
Фото пресс-службы администрации Тулы.

7 декабря на Казанской набережной в Туле заработает детская карусель

Юные жители и гости города смогут кататься на ней бесплатно.

На Казанской набережной с 7 декабря начнет работу детская музыкальная карусель. Она стилизована фотографиями тульских брендов и оснащена современной подсветкой.

Галерея
На Казанской набережной установили музыкальную карусель, Фото: 1
На Казанской набережной установили музыкальную карусель, Фото: 2
На Казанской набережной установили музыкальную карусель, Фото: 3
На Казанской набережной установили музыкальную карусель, Фото: 4
На Казанской набережной установили музыкальную карусель, Фото: 5
На Казанской набережной установили музыкальную карусель, Фото: 6
На Казанской набережной установили музыкальную карусель, Фото: 7
На Казанской набережной установили музыкальную карусель, Фото: 8
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Карусель установлена по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Юные туляки и гости города смогут прокатиться на ней абсолютно бесплатно.

Режим работы карусели: вт. — вс. с 17.00 до 20.00 (при благоприятных погодных условиях). По понедельникам будет проводиться профилактика.

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