7 декабря на Казанской набережной в Туле заработает детская карусель

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Юные жители и гости города смогут кататься на ней бесплатно.

На Казанской набережной с 7 декабря начнет работу детская музыкальная карусель. Она стилизована фотографиями тульских брендов и оснащена современной подсветкой.

Карусель установлена по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Юные туляки и гости города смогут прокатиться на ней абсолютно бесплатно.

Режим работы карусели: вт. — вс. с 17.00 до 20.00 (при благоприятных погодных условиях). По понедельникам будет проводиться профилактика.