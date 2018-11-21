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Экс-тренеру «Арсенала» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

Экс-тренеру «Арсенала» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

Ранее наставник красноярского «Енисея» был задержан по подозрению в пьяной езде.

Экс-наставник тульских канониров, а ныне – главный тренер красноярского клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев получил обратно своё водительское удостоверение, изъятое при задержании. Об этом СМИ сообщил его агент Александр Маньяков:

– Права вернули еще 20 ноября, машину забрали со штрафстоянки. Все нормально. История притянута за уши и раздута.

Напомним, информация о том, что Аленичева задержали за езду в нетрезвом виде, появилась в начале недели. В полицию позвонил посетитель бара, где тренер отдыхал с друзьями.

Сам Дмитрий Аленичев утверждает, что был трезв, а сложившуюся ситуацию называет происками недоброжелателей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +1
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