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СМИ: Аленичев задержан за вождение в пьяном виде
Фото из архива Myslo.

СМИ: Аленичев задержан за вождение в пьяном виде

Бывший тренер «Арсенала», а ныне главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев задержан в Красноярске.

Об этом пишет издание Newslab. Сообщается, что тренер ехал на машине, принадлежавшей клубу, из бара. По предварительным данным, в субботу, 17 ноября около 23.00, в Красноярске сотрудники ДПС задержали Аленичева по наводке одного из местных жителей. Как стало известно Newslab.ru из собственных источников, он управлял автомобилем в состоянии опьянения.

– Аленичева остановили на улице Крайней. Он ехал за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe, который принадлежит футбольному клубу. По данным источника, Аленичев возвращался из бара на Взлётке, где и распивал алкогольные напитки. Полиции его сдал аноним, который находился в том же заведении, — он позвонил на специальный телефон ГИБДД и передал информацию о том, что выпивший мужчина собирается сесть за руль. При задержании Аленичев отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но на него всё равно составили административный протокол. Машину эвакуировали на спецстоянку. Как сообщили очевидцы, Аленичев вел себя агрессивно и оскорблял полицейских, – сообщает Newslab.

Водителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2-х лет.

Напомним, Дмитрий Аленичев, заслуженный мастер спорта, ранее занимал должность главного тренера «Арсенала». А недавно в Туле открылась футбольная академия его имени.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:23 +15
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Люди
Дмитрий Аленичев
Место
Красноярск

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