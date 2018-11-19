СМИ: Аленичев задержан за вождение в пьяном виде

– Аленичева остановили на улице Крайней. Он ехал за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe, который принадлежит футбольному клубу. По данным источника, Аленичев возвращался из бара на Взлётке, где и распивал алкогольные напитки. Полиции его сдал аноним, который находился в том же заведении, — он позвонил на специальный телефон ГИБДД и передал информацию о том, что выпивший мужчина собирается сесть за руль. При задержании Аленичев отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но на него всё равно составили административный протокол. Машину эвакуировали на спецстоянку. Как сообщили очевидцы, Аленичев вел себя агрессивно и оскорблял полицейских, – сообщает Newslab.

Водителю грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок до 2-х лет.