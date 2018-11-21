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В Киреевском районе столкнулись два грузовика: погиб мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Киреевском районе столкнулись два грузовика: погиб мужчина

Также травмы различной степени тяжести получил водитель одной из машин.

Накануне, в 23.35, на 215-м километре трассы «Дон» в Киреевском районе грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом столкнулся с попутным «КамАЗом». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В результате столкновения погиб 32-летний пассажир иномарки – он скончался на месте от полученных травм. Водитель «Мерседеса» также получил телесные повреждения.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:00 0
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