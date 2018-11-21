В Киреевском районе столкнулись два грузовика: погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Также травмы различной степени тяжести получил водитель одной из машин.

Накануне, в 23.35, на 215-м километре трассы «Дон» в Киреевском районе грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом столкнулся с попутным «КамАЗом». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

В результате столкновения погиб 32-летний пассажир иномарки – он скончался на месте от полученных травм. Водитель «Мерседеса» также получил телесные повреждения.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.