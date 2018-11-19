новости
новости
Регистрация
Дмитрий Аленичев о своем задержании: «Я пил безалкогольное пиво»
Фото из архива Myslo.

Дмитрий Аленичев о своем задержании: «Я пил безалкогольное пиво»

Тренер считает, что таким образом его пытаются вынудить уйти в отставку: «Недоброжелатели хотят испортить мою репутацию!»

Экс-тренер «Арсенала», нынешний главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о своем задержании. Напомним, красноярские СМИ сообщали, что Аленичева якобы поймали в пьяном виде за рулем.

– Хочу дать пояснение к материалу, который вышел утром 19 ноября. Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы я сдавал назад, потом вперед — в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице -23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: «Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон!» А того уже и след простыл.

Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?!

Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку.

Всё, что происходит в последний месяц, — неспроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с «Анжи», куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера… Никак не могу назвать это нормальной ситуацией, — приводит слова Дмитрия Аленичева «Спорт-Экспресс».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:49 +5
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Аленичев
Место
ТулаКрасноярск
Прочее
главный тренертренер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» обеспечил быстрым интернетом студенческий чемпионат по киберспорту в Туле
«Ростелеком» обеспечил быстрым интернетом студенческий чемпионат по киберспорту в Туле
В Заокском районе «Киа Рио» протаранил забор и опрокинулся
В Заокском районе «Киа Рио» протаранил забор и опрокинулся
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.