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В Тульской области появятся самые высокие в Европе американские горки

В Тульской области появятся самые высокие в Европе американские горки

В комплексе «Золотой город» под Веневом следующим летом откроют несколько развлекательных парков.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Альбертом Джуссоевым – председателем совета директоров ООО ГК «Стройпрогресс». Эта организация занимается строительством парков развлечений на территории комплекса «Золотой город».

Глава Тульской области отметил, что музыкальный фестиваль «Среднерусская возвышенность» уже второй год успешно проводится в Тульской области, а инфраструктура «Золотого города» пользуется популярностью у туристов.

Альберт Джуссоев сообщил, что исполнение инвестиционной программы, которая была утверждена в 2016 году, идет с опережением. Изначально открыть новые объекты для туристов планировалось в 2020 году, но некоторые будут готовы уже следующим летом.

В «Золотом городе» построена трасса для картинга, планируется также создание комплекса развлекательных парков. В одном из них будут расположены самые высокие в Европе американские горки – предельная высота составит 80 метров.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +5
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