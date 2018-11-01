Рита Dакота приглашает туляков на свой концерт

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Вчера певица и автор многочисленных песен отечественного шоу-бизнеса Рита Dакота опубликовала в своем аккаунте Instagram приглашение на свой концерт.

Концерт состоится 5 декабря в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Певица готовит для Тулы большую сольную программу, в которой она планирует порадовать поклонников любимыми хитами и новыми песнями.

Судя по восторженным отзывам подписчиков, на концерт планируют попасть не только туляки.

Приобрести билеты на грядущий концерт можно в нашем сервисе Myslo-касса двумя способами — на сайте и в офисе «Слободы».

О творчестве этой загадочной талантливой певицы многие узнали благодаря известному музыкальному проекту «Фабрика звезд». Дакоту по праву называют самой яркой участницей шоу, которая практически сразу же завоевала любовь и признание публики.



Сегодня Рита Дакота — топовый сонграйтер, чьи песни поет половина российского шоу-бизнеса, от Ёлки до Лободы. В прошлом году она объявила о начале сольной музыкальной карьеры, решительно ворвавшись в чарты iTunes с хитом «Полчеловека», а все последующие синглы повторяли успех дебютного. Потрясающий голос певицы, пронзительные тексты, запоминающиеся видеоклипы — это обеспечило Рите миллионы поклонников, небывалые просмотры и рекордное количество репостов. Неудивительно, что продолжением такого успеха стали полные залы, множество концертов в гастрольном графике, билеты на которые разлетаются за считаные часы.

Не упустите свой билет! Подробности о концерте доступны в афише.