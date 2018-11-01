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В Туле продолжаются масштабные проверки маршруток и автобусов
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле продолжаются масштабные проверки маршруток и автобусов

Рейд проводят инспекторы ГИБДД.

В Туле продолжаются проверки автобусов и маршруток. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Ространснадзором и Управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города выявляют нарушения.

Очередной рейд прошел на Щекинском шоссе у памятника «Тулякам, ушедшим в бессмертие».

Как отмечают в УГИБДД, наиболее массовыми являются такие правонарушения:

  • техническое состояние подвижного состава автобуса,
  • количество перевозимых пассажиров,
  • правила их перевозки,
  • отсутствие медицинских аптечек в салоне, огнетушителей,
  • внесение изменений в конструкцию автобусов.

Также довольно часто у маршруток и автобусов плохо читаемые номера. За такое нарушение штраф — 500 рублей. В течение 10 дней собственник транспортного средства обязан заменить регистрационный знак.

Особое внимание уделяется проверке школьных автобусов.

На всех нарушителей сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы.

Галерея
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 1
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 2
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 3
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 4
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 5
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 6
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 7
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 8
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 9
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 10
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 11
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 12
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 13
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 14
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 15
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 16
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 17
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 18
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 19
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 20
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 21
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 22
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 23
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 24
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 25
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 26
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 27
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 28
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 29
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 30
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 31
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 32
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 33
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 34
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 35
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 36
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 37
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 38
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 39
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 40
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 41
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 42
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 43
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 44
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 45
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 46
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 47
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 48
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 49
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 50
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 51
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 52
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 53
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 54
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 55
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 56
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 57
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 58
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 59
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 60
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 61
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 62
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 63
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 64
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 65
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 66
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 67
Рейд ГИБДД по автобусам и маршруткам, Фото: 68
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:56 +4
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