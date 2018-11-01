Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле продолжаются масштабные проверки маршруток и автобусов
Рейд проводят инспекторы ГИБДД.
В Туле продолжаются проверки автобусов и маршруток. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Ространснадзором и Управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города выявляют нарушения.
Очередной рейд прошел на Щекинском шоссе у памятника «Тулякам, ушедшим в бессмертие».
Как отмечают в УГИБДД, наиболее массовыми являются такие правонарушения:
- техническое состояние подвижного состава автобуса,
- количество перевозимых пассажиров,
- правила их перевозки,
- отсутствие медицинских аптечек в салоне, огнетушителей,
- внесение изменений в конструкцию автобусов.
Также довольно часто у маршруток и автобусов плохо читаемые номера. За такое нарушение штраф — 500 рублей. В течение 10 дней собственник транспортного средства обязан заменить регистрационный знак.
Особое внимание уделяется проверке школьных автобусов.
На всех нарушителей сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы.
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