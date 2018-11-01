В Туле продолжаются масштабные проверки маршруток и автобусов

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле продолжаются проверки автобусов и маршруток. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Ространснадзором и Управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города выявляют нарушения.

Очередной рейд прошел на Щекинском шоссе у памятника «Тулякам, ушедшим в бессмертие».

Как отмечают в УГИБДД, наиболее массовыми являются такие правонарушения:

техническое состояние подвижного состава автобуса,

количество перевозимых пассажиров,

правила их перевозки,

отсутствие медицинских аптечек в салоне, огнетушителей,

внесение изменений в конструкцию автобусов.

Также довольно часто у маршруток и автобусов плохо читаемые номера. За такое нарушение штраф — 500 рублей. В течение 10 дней собственник транспортного средства обязан заменить регистрационный знак.

Особое внимание уделяется проверке школьных автобусов.

На всех нарушителей сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы.