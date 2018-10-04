Туляков приглашают проверить уровень свертываемости крови

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная социальная акция «День МНО».

В мире каждый четвертый человек умирает от заболеваний, вызванных тромбозом. От тромбов ежегодно умирает больше людей, чем от СПИДа, рака молочной железы и автомобильных аварий вместе взятых. По статистике, в мире случается 10 миллионов случаев тромбоэмболии в год. Именно поэтому так важно проверить свою кровь.

В рамках этой акции пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО). Акция «День МНО» состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Туле.

Пройти экспресс-диагностику можно 13 октября с 10.00 до 15.00 в ГБ № 13, Кардиодиспансер, по адресу: Веневское шоссе, 1 (поликлиника, 1-й этаж).

Что такое МНО и для кого это важно? МНО — международное нормализованное отношение — жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты (варфарин и др.). Это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов — опасных сгустков крови. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — инсульта и инфаркта.



Почему это необходимо? Неправильно подобранная доза антикоагулянта может привести к тяжелым последствиям. При слишком высокой дозе увеличивается риск кровотечения, а при недостаточной — риск образования тромбов. Поэтому одновременно с приемом варфарина нужно постоянно проверять МНО.



Как часто нужно проверять уровень свертываемости крови МНО?

Как минимум — один раз в месяц, но чем чаще, тем лучше. В идеале — каждую неделю или после изменений в питании, приема новых лекарств и т. д.