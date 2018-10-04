новости
новости
Регистрация
Футболист из Новомосковска вызван в юношескую сборную России

Футболист из Новомосковска вызван в юношескую сборную России

Максим Данилин выступит на турнире в Англии.

Уроженец Новомосковска, нынешний игрок молодежки московского «Динамо» Максим Данилин вызван в юношескую сборную России (игроки 2001 года рождения). Об этом сообщает РФС.

С 12 по 16 октября команда примет участие в международном турнире в Англии. Главный тренер Александр Кержаков вызвал 21 игрока.

Вратари: Виталий Ботнарь («Локомотив» Москва), Сергей Ещенко («Краснодар»), Никита Пищулин («Академия футбола имени Юрия Коноплева» Тольятти).

Защитники: Илья Агапов, Владислав Микушин (оба — «Рубин» Казань), Илья Быковский («Спартак» Москва), Данила Ведерников, Вячеслав Литвинов (оба — «Краснодар»), Максим Елеев, Даниил Федоров (оба — ЦСКА Москва), Алексей Никитенков («Чертаново» Москва).

Полузащитники: Руслан Литвинов, Дэнис Файзуллин (оба — «Спартак» Москва), Никита Иосифов (без клуба), Максим Петров, Даниил Черняков (оба — «Локомотив» Москва), Михаил Сентюрин («Рязань»), Никита Сулейманов («Чертаново» Москва), Никита Шершнев («Краснодар»).

Нападающие: Владислав Агалаков («Строгино» Москва), Максим Данилин («Динамо» Москва).

календарь матчей

12 октября (пятница)

  • 21:00 Бразилия — Россия

14 октября (воскресенье)

  • 15:00 Англия — Россия

16 октября (вторник)

  • 21:00 США — Россия
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:06 +5
Другие статьи по темам
Люди
Александр КержаковМаксим Данилин
Место
ТулаНовомосковскНовомосковск
Прочее
футболюношеская сборная России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В пятницу в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя
В пятницу в центре Тулы будет ограничена продажа алкоголя
Во все социальные объекты Тулы пущено тепло
Во все социальные объекты Тулы пущено тепло
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.