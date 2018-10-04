Футболист из Новомосковска вызван в юношескую сборную России

Максим Данилин выступит на турнире в Англии.

Уроженец Новомосковска, нынешний игрок молодежки московского «Динамо» Максим Данилин вызван в юношескую сборную России (игроки 2001 года рождения). Об этом сообщает РФС.

С 12 по 16 октября команда примет участие в международном турнире в Англии. Главный тренер Александр Кержаков вызвал 21 игрока.

Вратари: Виталий Ботнарь («Локомотив» Москва), Сергей Ещенко («Краснодар»), Никита Пищулин («Академия футбола имени Юрия Коноплева» Тольятти).

Защитники: Илья Агапов, Владислав Микушин (оба — «Рубин» Казань), Илья Быковский («Спартак» Москва), Данила Ведерников, Вячеслав Литвинов (оба — «Краснодар»), Максим Елеев, Даниил Федоров (оба — ЦСКА Москва), Алексей Никитенков («Чертаново» Москва).

Полузащитники: Руслан Литвинов, Дэнис Файзуллин (оба — «Спартак» Москва), Никита Иосифов (без клуба), Максим Петров, Даниил Черняков (оба — «Локомотив» Москва), Михаил Сентюрин («Рязань»), Никита Сулейманов («Чертаново» Москва), Никита Шершнев («Краснодар»).

Нападающие: Владислав Агалаков («Строгино» Москва), Максим Данилин («Динамо» Москва).

календарь матчей

12 октября (пятница)

21:00 Бразилия — Россия

14 октября (воскресенье)

15:00 Англия — Россия

16 октября (вторник)