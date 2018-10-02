Для тульских школьников откроют интерактивную Экошколу

Фото из архива Ольги Михайловой

Что это за проект и чему будут учить в экошколе, рассказала ее создатель – исполнительный директор культурно-образовательного фонда «Мишенское» Ольга Михайлова.

Сначала было Мишенское

- Образно говоря, наш знаменитый земляк поэт Василий Жуковский вывел нас на тропу, которая привела к школе. В 2015 году мы создали культурно-образовательный фонд «Мишенское». Он находится в Белеве и назван в честь родовой усадьбы нашего земляка, поэта Василия Жуковского.



Ольга вместе с подвижниками задумала создать музей на малой родине Василия Жуковского, духовного наставника Александра Пушкина и воспитателя царя Александра II. По проекту, в селе Мишенское на месте, где располагалась родовая усадьба поэта, энтузиасты создали культурно-образовательный центр, где собрали коллекцию экспонатов, посвященную жизни и творчеству знаменитого земляка, представили историю села Мишенское и интересные факты из жизни и творчества поэта.



- 6 июня этого года случилось долгожданное событие — мы открыли наш центр. Вот такой подарок получили белевцы и я, потому что открытие центра пришлось на мой день рождения, — вспоминает Ольга.



Во время работы над проектом Ольга и ее команда организовывали экскурсии для школьников — о жизни и судьбе Жуковского, о тульских засеках, об истории родного края.

- И как-то сама собой возникла идея разработать новый проект — образовательный, интерактивный, на стыке истории, краеведения, экологии, культуры и туризма. Вот проявилась наша экологическая тропа Малиновая засека, — вспоминает Ольга.



Проект «Малиновая засека» был инициирован Тульским региональным отделением партии «Единая Россия» и получил поддержку министерства экологии и природных ресурсов Тульской области.





Экологическая тропа «Малиновая засека»

На краю лесного массива, рядом с поселком Косая Гора на территории Яснополянского участкового лесничества находится одно из любимых жителями мест отдыха. Отсюда и берет начало экологическая тропа «Малиновая засека» — пространство для активных игр, туризма, занятий физкультурой. Ее презентовали для туляков весной прошлого года.



«Малиновая засека» объединяет несколько маршрутов, каждый из которых посвящен своей тематике: «Флора и фауна Тульских засек», «Мифология восточных славян», «Добыча железной руды».





Название экотропе выбрали неслучайное, в нем — отзвуки древней истории этих мест, где пролегал один из важных стратегических отрезков Большой засечной черты. Она отделяла Российское государство от Дикого поля — вотчины кочевников. Недалеко от Ясной Поляны располагались тогда Малиновые ворота — что-то вроде «таможенной зоны», через которую было не пройти чужакам.



- Раньше это было популярное место «дикого» туризма. Но по факту здесь ни машину некуда поставить, мусор скапливался. Теперь здесь благоустроенная поляна — отправная точка трех маршрутов, — говорит Ольга Михайлова. — По выходным здесь проходят занятия по йоге и скандинавской ходьбе. Зимой отличная лыжня, летом — велотуры и пешие экскурсии. У нас разработан аудиогид для прогулок по Малиновой засеке, его можно скачать по ссылке. Здесь проходят уроки физкультуры на лыжах, сюда любит выезжать Центр детского и юношеского туризма, приезжают тренироваться спортсмены, кто занимается спортивным ориентированием.



22 марта 2018 года в Совете Федерации на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Михайлова представила свой проект как составную часть большого проекта «Навстречу 500-летию начала создания Большой засечной черты». Сенаторы высоко оценили его и рекомендовали правительству региона к исполнению. А в дальнейшем — и к тиражированию в других регионах.



Ольгу Михайлову наградили благодарственным письмом от губернатора за развитие экотуризма в регионе. Вручил письмо замминистра минэкономразвития Вячеслав Романов.

Экологическая школа

Экологические проекты фонда «Мишенское» с энтузиазмом поддержали крупные тульские предприятия. Например, при поддержке Косогорского металлургического завода был выполнен первый этап экотропы «Малиновая засека». Затем к проекту присоединились Леруа Мерлен Восток — сейчас они разрабатывают кросс-кантри велотрассу на территории Малиновой Засеки, и компания ХайдельбергЦемент. На средства компании установлены четыре памятных камня основных городов Большой Засечной черты — Тулы, Брянска, Рязани и Калуги, и стенды с описанием истории засек. Сейчас компания ХайдельбергЦемент активно поддерживает создание экологической школы. Поддержала проект и компания Брайер.



- Когда появилась экологическая тропа, возникла потребность создать и визит-центр. И, мы считаем, в центре должна бить ключом жизнь, он должен стать местом притяжения молодежи. Тем более, что для поселка, где проживает более 25 тысяч человек, тема досуга для молодежи очень актуальна, — говорит Ольга Михайлова. — Конечно, кружками юных натуралистов сейчас никого не удивишь, не заинтересуешь и не привлечешь. Мы провели исследование — чего не хватает нашим косогорским юношам и девушкам. И выяснилось, что ребята хотят учить и совершенствовать иностранный язык. Им важна профориентация. Очень многим интересны биология, химия, экология. Ребята готовы углубленно изучать эти науки помимо школьного курса — чтобы участвовать в олимпиадах, поступать в профильные вузы.



Фонд работает с тульским химическим лицеем, он же образовательный центр № 38, и тульским педуниверситетом — преподаватели химии, биологии и экологии этих учебных заведений будут вести занятия в экошколе. Многие предприятия для ребят проводят экскурсии на производства — это одна из форм профориентации. В течение года Фонд «Мишенское» проводит 12 тематических экскурсий, в том числе на гидроэлектростанцию, в охотхозяйства, в национальные природные парки Угра и Орловское полесье.



- А вот английский язык мы предлагаем ребятам изучать по методике МГИМО, с использованием их методических пособий и привлечением преподавателей института для онлайн уроков. Это курс Ecology English. По окончании курса ребята будут знать язык на уровне b2, продвинутый пользователь, — обещает Ольга Михайлова.



На Косой Горе (ул. Трудовая, 4) администрация Тулы выделила помещение для экоцентра и школы, сейчас там заканчивается ремонт.



В ноябре начнется набор в нашу школу. Пока планируется принять 100 юношей и девушек с 6-го по 9-й классы.





Занятия будут проводиться 2 раза в неделю по 2 часа. Курс рассчитан на 2 года. Экоцентр и экошкола — это социальный бизнес-проект, поэтому занятия будут платные.



- Когда мы подбирали название нашей школы, решили, что это будет Школа интерактивной экологии. Нам хочется научить ребят думать и работать в области экологии комплексно. За этим будущее — и самих ребят, и нашей малой родины, — считает Ольга Михайлова.

Мнение экспертов

Инвестиционный уполномоченный администрации Тулы:

Николай Летюшов – Тема экологии очень актуальна для Тулы. Наш город, к сожалению, в анти-лидерах рейтинга состояния окружающей среды, который составлен Общероссийским народным фронтом. Фонд «Мишенское» и Ольга Михайлова сделали, считаю, очень важный шаг – нужно с малых лет нацеливать молодежь на защиту экологии, учить экологической грамотности. Идеи и проекты Ольги, считаю, уникальны. Благодаря ей в Белеве появился центр Жуковского, в Туле – Малиновая Засека. А совсем скоро появится экошкола.

Председатель Тульского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: