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На остановке «Первомайская» в Туле снесли две торговые палатки
Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

На остановке «Первомайская» в Туле снесли две торговые палатки

Владельцы торговых точек долгое время не оплачивали аренду.

Сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Тульской области направили в суд иски о взыскании долгов по арендной плате за размещение торговых точек на пересечении улиц Ф. Энгельса и Первомайской в региональной столице и расторжении договоров аренды земельных участков с задолжавшими владельцами этих объектов. Суд иски удовлетворил.

На основании этих решений министерством имущественных и земельных отношений и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тульской области строения были снесены.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:06 +5
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