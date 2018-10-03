На остановке «Первомайская» в Туле снесли две торговые палатки

Фото пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

Сотрудники министерства имущественных и земельных отношений Тульской области направили в суд иски о взыскании долгов по арендной плате за размещение торговых точек на пересечении улиц Ф. Энгельса и Первомайской в региональной столице и расторжении договоров аренды земельных участков с задолжавшими владельцами этих объектов. Суд иски удовлетворил.

На основании этих решений министерством имущественных и земельных отношений и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тульской области строения были снесены.