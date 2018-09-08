Внимание: Ограничение движения в День города в Туле

На период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области, ограничено движение транспорта на ряде улиц.

8 сентября, на период проведения праздничных мероприятий, ограничено движение с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской. Также на этом же участке с 00.00 8 сентября до 00.00 9 сентября запрещена парковка.

8 сентября с 08.00 до 23.00 ограничены для движения улицы исторического центра города:

Крестовоздвиженская площадь,

ул. Союзная от дома №9 до Крестовоздвиженской площади,

Денисовский переулок,

ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,

Черниковский переулок.

Также ограничено движение:

на период проведения репетиции оркестра 08.09.2018 с 08.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейской,

по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейской, в целях обеспечения безопасности с 07.00 до 17.00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.

На период проведения соревнований по велоспорту «Горный король» ограничено движение всех видов транспорта с 07.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советской.

На период проведения полумарафона «Оружейная столица» введено ограничение движения с 08.00 до 14.00 по маршруту следования:

ул. Советская на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,

в Центральном переулке,

по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса,

в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенской до Черниковского переулка,

по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до ул. Советской,

по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советской,

по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,

по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

В целях обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку ограничены для движения 8 сентября с 06.00 до 23.00 следующие участки тульских улиц:

ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упы,

ул. Розы Люксембург,

съезды на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

На период проведения праздничного фейерверка ограничено движение транспорта с 21.00 до 23.00: