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Внимание: Ограничение движения в День города в Туле

Внимание: Ограничение движения в День города в Туле

8 сентября введены ограничения движения транспорта и парковки.

На период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Тулы и Дня Тульской области, ограничено движение транспорта на ряде улиц.

 

8 сентября, на период проведения праздничных мероприятий, ограничено движение с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской. Также на этом же участке с 00.00 8 сентября до 00.00 9 сентября запрещена парковка.

8 сентября с 08.00 до 23.00 ограничены для движения улицы исторического центра города:

  • Крестовоздвиженская площадь,
  • ул. Союзная от дома №9 до Крестовоздвиженской площади,
  • Денисовский переулок,
  • ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • ул. Благовещенская на участке от ул. Советской до Благовещенского переулка,
  • Черниковский переулок.

Также ограничено движение:

  • на период проведения репетиции оркестра 08.09.2018 с 08.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от  ул. Д. Ульянова до ул. Путейской,
  • в целях обеспечения безопасности с 07.00 до 17.00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.

На период проведения соревнований по велоспорту «Горный король»  ограничено движение всех видов транспорта с 07.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советской.

На период проведения полумарафона «Оружейная столица» введено ограничение движения с 08.00 до 14.00 по маршруту следования:

  • ул. Советская на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса,
  • в Центральном переулке,
  • по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса,
  • в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенской до Черниковского переулка,
  • по ул. Менделеевской на участке от ул. Тургеневской до ул. Советской,
  • по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советской,
  • по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской,
  • по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

В целях обеспечения безопасности при подготовке к праздничному  фейерверку ограничены для движения 8 сентября с 06.00 до 23.00 следующие участки тульских улиц:

  • ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упы,
  • ул. Розы Люксембург,
  • съезды на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

На период проведения праздничного фейерверка ограничено движение транспорта с 21.00 до 23.00:

  • по ул. Пролетарской на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста,
  • по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского,
  • по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.
Сюжет: День города-2018
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