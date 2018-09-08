В центре Тулы проходят массовые забеги: участникам барабанят!

Фото Сергея Боброва. Видео Юлии Гришиной.

В Туле в честь 872-летия Тулы проходят массовые забеги — полумарафон «Оружейная столица».

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на все дистанции зарегистрировались более 1 000 человек. Самому старшему участнику 73 года (дистанция 10 км). На дистанции в 300 и 600 м бегут дети, самому юному участнику 2,5 года.

В вип-забеге на 872 м, который уже завершился, участвовали 30 человек: представители администрации Тулы и правительства, депутаты Госдумы (Владимир Афонский и Виктор Дзюба).



Андрей Журавлев, директор ГУ ТО «Тульские парки».

Все желающие смогли принять участие в забегах на 5, 10 и 21 км.

- Вдоль трассы у нас организованы точки, где участники полумарафона смогут попить. На двух точках — раздача питьевой воды в стаканчиках. Ещё на одной точке спортсмены могут подкрепиться бананами и апельсинами. На площади Ленина всех финишировавших ждёт горячая каша, — рассказал Myslo Михаил Трунов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Тулы.

Возле фонтана на Крестовоздвиженской площади легкоатлетов бодро поддерживает московская команда BaraBand.

Иван Коваленко, лидер коллектива ударников:

Иван Коваленко - Мы сотрудничаем с серией тульского марафона, это уже пятый забег, в котором мы поддерживаем спортсменов, на Тульской земле. Мы задаём ритм и дарим эмоции с помощью перкуссионных инструментов. Во время марафона это очень хорошая поддержка!

Через неделю BaraBand будет поддерживать спортсменов во время ночного забега.

На финише всех маленьких участников полумарафона ждут сладкие призы от партнеров мероприятия. Три легкоатлета, пришедшие к финишу первыми, также получат ценные призы и подарки.

Легкоатлетические забеги продлятся до 14.00. Маршрут таков: старт с пл. Ленина — вверх по проспекту Ленина — поворот направо на ул. Каминского — Центральный переулок — ул. Советская — поворот на Ф. Энгельса — ул. Революции — ул. Союзная — Союзный пер. — Черниковский пер. — мимо ресторана «Респект» — ул. Металлистов (пешеходная зона) — ул. Менделеевская — кремль — набережная — через Кремлевский сад — ул. Дзержинского — ул. Никитская — ул. Менделеевская — налево на ул. Тургеневскую — ул. Советская — мимо «Гостиного двора» по парковке до ул. Менделеевской — на пл. Ленина.

Напомним, на период проведения полумарафона будет ограничено движение.

Спортивные мероприятия в День города и области

8 сентября, в рамках празднования Дня Тульской области и города-героя Тулы проходят региональные соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы — 2018» и традиционная ХХIII велогонка «Горный Король». В них принимают участие не только туляки, но и спортсмены разных возрастов из других городов Центрального федерального округа. По проспекту Ленина проедут профессиональные велосипедисты, лыжероллеры, а также туляки — любители велосипедного спорта и порядка 300 детей на беговелах.

Впервые в центре города и по новой тульской набережной проходит маршрут полумарафона «Оружейная столица», в котором принимают участие около тысячи спортсменов. Также возле исторического русла Упы мастер-классы, фото и автограф-сессии проводят тренеры и футболисты тульского «Арсенала».

На другом берегу, на набережной у Пролетарского моста туляки состязаются в уличном баскетболе и бочче. Идут занятия по кроссфиту и скандинавской ходьбе.