Тула, с Днем города!

8 сентября город-герой Тула празднует 872 года со дня образования. Кроме того, отмечается 241-летие Тульской губернии и 81-летие – Тульской области.

Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области

«Нынешнее поколение туляков переняло от предков главное — стремление делать родной край сильнее, красивее и уютнее.

Своей гражданской активностью, неравнодушием и честным трудом вы помогаете Туле и всему региону становиться лучше. Во многом благодаря вашей инициативности улучшается экологическая ситуация и благоустраиваются территории. Совместными усилиями нам удалось обустроить набережную и преобразить центр города.

Вместе мы укрепляем экономику Тульской области, сохраняем ее уникальное культурное наследие, развиваем социальную сферу.

Уверен, что так будет и впредь», — отмечено в поздравлении.

Алексей Дюмин пожелал всем жителям региона крепкого здоровья, радости, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Юрий Цкипури,

глава муниципального образования город Тула

Евгений Авилов,

г лава администрации города Тулы

«Уважаемые туляки! В этом году мы отмечаем 872-ю годовщину со дня основания Тулы. Между далекими временами, когда был основан наш город, и сегодняшним днем лежат вехи долгой летописи. Без малого девять столетий здесь слагались тысячи судеб, созидали и строили десятки поколений — город обретал силу и стать.

Современная Тула продолжает уверенное развитие, став настоящей „точкой роста“ для всей Тульской области. Сегодня наш город неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах областных центров ЦФО по основным показателям социально-экономического развития. Приятно отметить, что в этом году Тула стала Новогодней столицей России, а в 2019 году примет титул Библиотечной столицы России.

Все мы хотим, чтобы Тула восхищала гостей и радовала жителей, и для этого стремимся сделать областной центр еще комфортнее и красивее: модернизируем улично-дорожную сеть, строим детские сады и школы, занимаемся озеленением, реализуем приоритетную программу „Формирование современной городской среды“. Самое главное: все, что происходит, мы делаем вместе, сообща с жителями. Открытый диалог с населением — важное условие эффективной работы на благо Тулы. Ведь к успехам нашего города причастен каждый, и его будущее зависит от нашей сплоченности, единства, неравнодушия и совместного труда.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, а Туле — процветания и дальнейшего развития! С праздником!»