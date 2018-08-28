Разъяснение ФНС: чем могут обернуться для туляков налоговые долги

Фото: УФНС России по Тульской области

О том, какие механизмы используют в работе с должниками налоговые органы Тульской области, и о каких возможностях взаимодействия с налоговой службой стоит знать тулякам, Myslo рассказал заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Александр Белишев.

– Как в Тульской области обстоит ситуация с задолженностью физических лиц?

– Основные долги граждан перед государством связаны с неуплатой имущественных налогов (транспортного, имущественного или земельного). Учитывая единый срок уплаты, который установлен на 1 декабря (в этом году с учетом выходных – 3 декабря), основной прирост задолженности приходится на начало года. Так, в Тульской области задолженность физических лиц на 1 января текущего года составляла около 2 млрд рублей. Около 70% этой суммы – неуплаченные транспортные налоги.

Важно помнить, что имущественные налоги формируют региональный и местные бюджеты и являются основой для социальных программ, реализуемых на местах, — это строительство дорог, школ, благоустройство территорий. Получается, что неисполнение физлицами своей обязанности по уплате налогов – это прямой ущерб тому резерву, который мог быть направлен на развитие нашего региона.

– Какие меры предпринимаются налоговыми органами области для сокращения долгов?

– В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ от 28.12.2017 предусмотрено списание задолженности по имущественным налогам физических лиц в сумме налоговой задолженности, образовавшейся до 1 января 2015 года. Пени, начисленные за этот период, также списываются. Начисления за 2014, 2015, 2016 год не подпадают под действие этого закона.

Списанию подлежит задолженность, не только начисленная за периоды до 2014 года, а уже имеющаяся на 1 января 2015 года – основным критерием для списания является наличие такой задолженности на эту дату, а не период, за который налог был исчислен. Обязательное условие для списания долга – недоимка по налогу. Если на 1 января 2015 у физлица числится задолженность только по пени, она списанию не подлежит.

Инспекциями области предпринимается весь предусмотренный законодательством комплекс мер для взыскания задолженности. Первоначально для урегулирования задолженности налоговый орган направляет должнику требование об уплате с указанием крайней даты для добровольного погашения. В случае если требование не исполняется, взыскание производится в судебном порядке.

С января по июль текущего года задолженность сократилась на 735 млн рублей. Основной объем снижения связан с налоговой амнистией , в результате которой в целом по области было списано около 500 млн рублей.

– Как производится взыскание налоговой задолженности по исполнительному документу, полученному в суде?

– Судебные приказы, вынесенные мировыми судьями по заявлениям налоговых органов передаются в Службу судебных приставов. Совместно с приставами сотрудниками инспекций проводятся совместные рейды, с выездом по месту нахождения должника и арестом у него имущества. Сейчас налоговыми органами Тульской области активно используются возможность альтернативных способов взыскания.

Налоговый орган может направлять исполнительный документ напрямую в банк или иную кредитную организацию для взыскания денежных средств непосредственно со счета должника. Если сведения о счетах физического лица в инспекции отсутствуют, а задолженность по исполнительному документу не превышает 25 тысяч рублей, судебный приказ может быть направлен по месту работы либо в Пенсионный Фонд.

– С какими последствиями могут столкнуться должники?

– Пени рассчитываются на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ – это 8,82% годовых. Рассмотрение заявления Инспекции мировыми судьями и вынесение судебного приказа увеличивает сумму долга на размер госпошлины.

После направления судебного приказа возбуждается исполнительное производство – с должника могут взыскать еще и исполнительский сбор (7% от суммы взыскания, но не менее тысячи рублей).

В ходе исполнительного производства налагается запрет на отчуждение имущества – должник не сможет продать свой автомобиль или недвижимость. Так же блокируются и банковские счета.

Кроме того, приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга – это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль. Отпуск для неплательщика тоже окажется под угрозой срыва – ему могут запретить выезд за пределы страны.

– Как можно узнать о своих налоговых долгах?

– Проверить наличие налоговой задолженности можно на сайте ФНС России. Там же можно произвести оплату и распечатать квитанции. В любой налоговой инспекции области, при предъявлении паспорта, вам могут представить информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, сведения можно также получить на портале Госуслуг и в ближайшем МФЦ. Наличие исполнительных производств можно проверить на специальном сервисе ФССП России.