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В одной из квартир дома на улице Мира найден труп мужчины
Фото Дмитрия Дзюбина

В одной из квартир дома на улице Мира найден труп мужчины

На месте происшествия работают правоохранители, все обстоятельства выясняются.

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, сегодня вечером, в одной из квартир дома № 35 по улице Мира был обнаружен труп мужчины в возрасте около 40 лет с телесными повреждениями.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства случившегося уточняются. Причина смерти будет установлена после вскрытия.

 

сегодня, в 20:27 +2
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