В одной из квартир дома на улице Мира найден труп мужчины

Фото Дмитрия Дзюбина

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, сегодня вечером, в одной из квартир дома № 35 по улице Мира был обнаружен труп мужчины в возрасте около 40 лет с телесными повреждениями.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства случившегося уточняются. Причина смерти будет установлена после вскрытия.