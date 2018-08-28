Фото Дмитрия Дзюбина
В одной из квартир дома на улице Мира найден труп мужчины
На месте происшествия работают правоохранители, все обстоятельства выясняются.
Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, сегодня вечером, в одной из квартир дома № 35 по улице Мира был обнаружен труп мужчины в возрасте около 40 лет с телесными повреждениями.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства случившегося уточняются. Причина смерти будет установлена после вскрытия.
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