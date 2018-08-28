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В Туле инспекторы ГИБДД выявили 276 пешеходов-нарушителей

В Туле инспекторы ГИБДД выявили 276 пешеходов-нарушителей

В областном центре прошёл масштабный рейд «Уступи дорогу пешеходу!»

В рамках повседневного контроля за дорожным движением и в ходе проведения профилактического мероприятия «Уступи дорогу пешеходу!» сотрудники тульского Управления Госавтоинспекции выявили и пресекли 716 нарушений ПДД.

276 нарушений допустили пешие участники дорожного движения, ещё 238 – водители, не пропустившие пешеходов. Кроме того, были выявлены другие нарушения ПДД. 

Как отметили в отделении пропаганды БДД областного УГИБДД, инспекторы будут проводить подобные рейды на постоянной основе.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +6
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