В Туле инспекторы ГИБДД выявили 276 пешеходов-нарушителей

В рамках повседневного контроля за дорожным движением и в ходе проведения профилактического мероприятия «Уступи дорогу пешеходу!» сотрудники тульского Управления Госавтоинспекции выявили и пресекли 716 нарушений ПДД.

276 нарушений допустили пешие участники дорожного движения, ещё 238 – водители, не пропустившие пешеходов. Кроме того, были выявлены другие нарушения ПДД.

Как отметили в отделении пропаганды БДД областного УГИБДД, инспекторы будут проводить подобные рейды на постоянной основе.