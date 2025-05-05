Областной маткапитал в Тульской области: как получить и на что потратить

Куда направить заявление на выплату, когда можно распорядиться деньгами и какие условия есть для их получения – в материале Myslo.

Одна из самых масштабных мер поддержки многодетных семей — материнский капитал. Не все знают, но помимо федеральной некоторые жители региона имеют право на получение областной выплаты. Об этом нам рассказала начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки минтруда и соцзащиты Тульской области Виктория Балашова:

— Областной материнский (семейный) капитал предоставляется при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Его сумма разнится: 150 000 рублей получат семьи на ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, а 84362,53 рубля (с учетом индексации) — на ребенка, который родился до этой даты.

Важным условием для получения выплаты является проживание мамы на территории Тульской области в течение минимум одного года до рождения малыша.

Выплата носит заявительных характер. Для того чтобы ее получить, нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства или в любое отделение МФЦ. Также заявление можно подать через портал Госуслуг.

Направить средства областного материнского (семейного) капитала можно на:

улучшение жилищных условий. Деньги можно вложить в покупку, строительство недвижимости или погашение ипотеки;

получение образования ребенком (детьми) или мамой;

компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения детей (по медицинским показаниям);

проведение ремонта. Сюда входит газификация, водоснабжение и электрификация в жилых домах, расположенных на территории Тульской области;

приобретение автотранспортных средств, изготовленных в России. Купить можно легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно, а также автобус с мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно);

приобретение компьютерного оборудования несовершеннолетнему ребенку в малоимущей семье, а также ребенку-инвалиду.

Подробнее обо всех мерах поддержки для семей с детьми можно узнать на сайте семья71.рф, а также по телефону горячей линии — 129.