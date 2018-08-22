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Фестиваль «Школодром-2018»: Встречаем команду «Радуга»!

Фестиваль «Школодром-2018»: Встречаем команду «Радуга»!

Очередная заявка на семейный баттл от команды, которые уже участвовали в фестивале в прошлом году.

– В прошлом году мы уже принимали участие в Школодроме-2017, – пишет семья Синяевых. – Нам очень понравилось. Были очень необычные задания, атмосфера праздника была супер! Поэтому мы никак не можем пропустить участие и в этом году!

Команда семьи Синяевых называется «Радуга». Девиз: «Ни шагу назад, ни минуты на месте, а только вперед и только все вместе!».

Представляем участников:

  • Капитан команды Ксения Синяева (13 лет), учится в 8 классе ЦО № 46, и школе искусств, имеет много дипломов и почетных грамот, занимается плаванием (2 юношеский разряд).
  • Светлана Синяева — мама, бухгалтер.
  • Ольга Синяева — бабушка, пенсионер.

Редакция «Слободы» и Myslo желает «Радуге» победы!

школодром

А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится ставший уже традиционным школьный фестиваль для детей и их родителей «Школодром». Организаторы праздника — газета «Слобода» и портал Myslo.

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.
 
Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.
 
 
Команда, которая займет второе место, получит замечательный планшет — приз от Виктора Дзюбы, депутата Государственной Думы Ф. С. РФ, члена Президиума Генсовета Партии «Единая Россия».
 
А за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник. Кроме того, еще огромное количество призов приготовили для каждой участвующей команды, независимо от результата, наши партнеры и спонсоры.
 
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.

 

что ждет туляков на празднике
Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.
 
Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.
 
Компания «Ростелеком» проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!
 
«Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.
 
Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!
 
 
Для самых смелых и отважных участников Росгвардия подготовит полосу препят­ствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.
 
Ну и конечно, свои способности покажут собаки-сыщики.

 

Официальные партнеры праздника

Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.

От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.

Для участников автосалон подготовит:

  • картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);
  • активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);
  • мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.
  • зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).
Все участвующие в конкурсах и викторинах получат подарки.
 
На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината. Приходите — будет вкусно!
 
Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература.
 
Творческий индустриальный кластер «Октава» приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест.
 
И интересные локации с настоящими роботами и ценными призами от Ikids.Su, школы программирования и робототехники для детей.
 
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:30 +1
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