«Школодром-2018»: крутые испытания, море впечатлений и щедрых подарков

Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина, Светланы Колосковой и Дмитрия Колоскова.

Первая суббота сентября у двух тысяч туляков, пришедших в Центральный парк им. П. П. Белоусова, прошла незабываемо. В этом году желающих побороться за звание лучших и главные призы «Школодрома» оказалось больше, чем обычно. Еще до старта фестиваля нам прислали 22 заявки на участие.

А во время регистрации команд в парке к ним присоединились еще десятки желающих. В итоге было принято решение увеличить количество команд, участвующих в семейном баттле, с 30 до 35. Самому младшему участнику – всего один год!

В этом году нам несказанно повезло с погодой: весь день светило солнце, и погода была по-настоящему летней, так что позитива и ярких фотографий получилось даже больше, чем мы задумали.

Старт фестивалю дала генеральный директор «Слободы» Вера Кирюнина:

– Как приятно сегодня видеть вас здесь, дорогие туляки! Поздравляю вас с началом учебного года, праздником знаний. Надеюсь, вам понравится фестиваль, который мы для вас подготовили, и вы получите удовольствие и заряд положительных эмоций на весь учебный год.

Исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева также поздравила туляков с началом учебного года и пожелала удачи в предстоящих состязаниях.

Основной этап «Школодрома» длился около трех часов. Участники отвечали на вопросы по географии, играли в историческую викторину, бегали в костюме сотрудника Росгвардии на физкультуре, проверяли свои знания в русском и английском языке, отгадывали писателей по фото на литературе и блистали знаниями в математике и информатике.

Самым любимым уроком у участников стала физкультура. Её провели сотрудники Росгвардии и ведущая рубрики «Спорт» в «Слободе» Кристина Вернигорина:

Кристина Вернигорина – Участники должны были за полторы минуты одеть своего партнера по команде в обмундирование — бронежилет, наколенники и каску. Учитывалось, насколько правильно застегнута экипировка, а также скорость выполнения задания. Практически все отлично справились с этой задачей и получили максимальный балл — 10!

Трудности вызвали история, литература и русский язык.

Юлия Королева, шеф-редактор портала Myslo, учитель истории на «Школодроме»:

Юлия Королева – На уроке команды ждала необычная игра-викторина с электродами, мигающей лампочкой и яркими картинками. Никаких ручек и листочков — соединяешь загаданное с правильным ответом и — вуаля! — лампочка горит, игра сигналом оповещает игроков, что им в копилку упал еще один балл. Команды вспоминали, кто из наших великих земляков где родился, прогуливались по башням Тульского кремля, угадывали гербы тульских райцентров. Приятно, что к некоторым заданиям многие участники были готовы: вспомнив, как засыпались на кремлевских башенках в прошлом году, семьями изучали каждый сантиметр кремля перед «Школодромом». Игроки спрашивали, где купить такую викторину. Увы, нигде. Это эксклюзив от Myslo. Зато вы можете сделать карточки для такой игры дома на основе любой магазинной викторины.

Лариса Тимофеева, шеф-редактор «Слободы», учитель литературы на «Школодроме»:

Лариса Тимофеева – На уроке литературы было три задания. В первом нужно было по строчкам из сказки в стихах угадать название произведения и его автора. Для многих стало сложностью вспомнить, как же назвал Пушкин свою «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Царевну называли спящей, а количество богатырей возрастало до 33. В задании с портретами писателей туляки упорно не хотели узнавать Александра Куприна и молодого Льва Толстого, а вот как выглядит Набоков, знали многие. С третьим заданием — разгадать кроссворд с героями сказки «Колобок» — справились все без исключения.

Людмила Берникова, корректор «Слободы» и Myslo, учитель русского языка на «Школодроме»:

– Задания для урока русского языка были абсолютно «решабельны», в рамках школьной программы и конкурса «Русский медвежонок» для начальной школы, так что пяти минут на выполнение было более чем достаточно.

Для многих участников оказалось непростым вспомнить алфавит, разобрать слово по составу и определить, какая это часть речи. Грустно, что такая интереснейшая часть речи, как причастие, оказалась для многих трудноопознаваемой. А уж сколько вариантов частей слова предлагалось в морфемном разборе, просто удивительно...

По-настоящему сложным было лишь одно задание – на написание наречий. Но ведь в уроке и должно быть что-то труднопреодолимое, должна быть какая-то радость узнавания и открытия. К слову, наречия вообще тема особая, ты вроде бы помнишь, что вот именно это наречие должно писаться так, а оно пишется иначе. Тест это и подтвердил: очень многие удивлялись, что «вполоборота», знать «назубок», «навынос» пишутся слитно (всюду же на вывесках – «еда на вынос»), а «в придачу», «на ощупь», взять «под мышку» – раздельно. Конечно, объясняла, почему правильно именно так, а если человек глазам и ушам своим не верил, обращались к орфографическому словарю, благо захватила с собой двухтомник С. И. Ожегова.

Вообще участники «Школодрома» в основном радовали, особенно те, кто с интересом и юмором подошёл к выполнению заданий, а потом искренне говорил, что узнал для себя что-то новое. Ведь, как писали древние, «богатство ума – в знании» и «чему бы ты ни учился, ты учишься для себя».

В целом за отличное выполнение всех заданий можно было заработать 80 баллов.

Всего на «Школодром» пришли около двух тысяч человек. И даже те, кто не участвовал в нем, нашли себе развлечения. Для гостей работало несколько десятков интерактивных площадок, мастер-классов и игр для детей и взрослых.

Детишки с удовольствием фотографировались в форме сотрудников Росгвардии, рядом с техникой МЧС и машинами и мотоциклами ГИБДД.

Впечатления на всю жизнь!

«Воловский бройлер» провел конкурс «Меняем деньги на знания!». Гости праздника получали сертификаты на покупки в магазинах «Своя» и «Ясна». А еще в палатке дегустировали куриные деликатесы и фотографировались с яркой ростовой куклой.

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской подготовил фотозону с самым народным автомобилем и программу от аниматора-гонщика из мультфильма «Щенячий патруль», мастер-класс по созданию ароматизаторов и зону настольных игр. Сеть супермаркетов «СПАР» и Тульский мясокомбинат угощали бесплатными хот-догами. А еще ТМК разыграл пакет вкусных колбас, два сертификата на 2000 руб. в кафе «Вкуснов» и подарочную карту «СПАР» на 1500 руб. Академия ШАГ подготовила развлекательную программу — IT-квест с участием роботов. Кстати, компания сделала подарок и всем участникам «Школодрома» — сертификат на два бесплатных занятия в малой Академии ШАГ. Компания «Шар-папье» провела мастер-классы для детей и подарила участникам наборы для дет­ского творчества. Юные туляки с удовольствием рисовали, а потом забирали поделки на память.

Творческий индустриальный кластер «Октава» подготовил викторины и квесты. А компания «Ростелеком» провела для всех желающих уроки безопасного интернета. Было весело и интересно!

Школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su показала шоу с настоящим трансформером, роботами и розыгрышем ценных призов. А детский центр Jumanji встречал бесплатным большим надувным батутом и мягкой игровой зоной с аниматорами.

А еще гости фестиваля «Школодром-2018» получили бесплатное вкусное мороженое от «Инмарко».

Весь день участников праздника радовали выступлениями лучшие тульские исполнители: кавер-группа «Пряник Band», Леди Ксю, группа Stressor, Стас Море, Михаил Гришин, танцевальные коллективы Neo и ВМ1.

До конца испытаний дошли 33 команды из 35. В финал «Школодрома» вышли три семьи.

Они сдали «ЕГЭ» на главной сцене Центрального парка. Участники отвечали на вопросы о родном крае, называли известных земляков-актеров, вспоминали улицы Тулы с оружейными названиями.

Третье место заняла команда «Ёжики». Она стала обладателем сертификата на 10 тысяч рублей на празднование детского праздника в музее занимательных наук «Экспериментория» и получила зеркало с монитором и камеру заднего вида от автосалона «Лада Тула» на Рязанской.

Команда «Ёжики» — Евгения, Владимир, Никита и Михаил Аркуш:

– Мы участвуем в «Школодроме» во второй раз. В прошлом году вышли в финал, но проиграли в пении песен. В этом году самым сложным для нас стал русский язык. Непросто было разобраться в слитном и раздельном написании наречий. А вот самой легкой оказалась математика — в точных науках мы разбираемся лучше! На большинство вопросов у нас отвечал сын. И это правильно, ему же завтра идти в школу, а «Школодром» — отличная проверка знаний.

Команда «Апельсин» заняла второе место и выиграла планшет от депутата Госдумы от Тульской области, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия» Виктора Дзюбы.

Командам, занявшим 2-е и 3-е место, школа программирования и робототехники Ikids.Su подарила сертификат на годовое обучение в своей школе.

Победителем стала команда «Пилигримы». Они получили главный приз — ноутбук!

Команда «Пилигримы» образована сразу из двух семей. В ее составе Степан Короленко и его сын Кирилл, а также родная сестра Степана Елена Дериглазова с сыном Егором.

– Мы с ребенком участвовали в первом «Школодроме», но тогда мы набрали мало баллов, так что в этом году решили усилиться, — рассказывает Елена. — У нас дружная и активная семья. Дети увлекаются спортом, музыкой. А еще мы проводим много времени вместе, обожаем путешествовать, ходить в походы и на рыбалку, отсюда и название нашей команды. – Конечно, мы надеялись на победу, но когда набрали 75 баллов из 80 возможных, расстроились, — рассказывает Степан. — Думали, что не пройдем даже в финал, так что победа для нас стала по-настоящему неожиданной! Елена долго уговаривала меня по­участвовать, и я рад, что согласился, потому что «Школодром» — это реально весело и интересно. И самое главное, фестиваль позволил нам оценить знания наших детей. Оказалось, что, даже не учась в средней школе, они смогли ответить на сложные вопросы.

Все участники «Школодрома» получили целую сумку подарков с книгами от сети магазинов «Читай-город», сладостями, наборами для творчества от «Шар-папье», сувенирами от салонов «СПАР-Оптика» и большим «слободским» пряником.