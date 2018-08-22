Началась массовая рассылка налоговых уведомлений: отвечаем на главные вопросы о налогах-2018

В Тульской области уже началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц (транспортный и имущественный налоги, земельный налог) за 2017 год, срок уплаты которых в этом году — не позднее 3 декабря.

Уведомления об уплате налогов получат владельцы земли, квартир, домов, гаражей, автомобилей и др.

Уведомления граждане будут получать по почте или онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте nalog.ru.

Обращаем внимание, что пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» получат уведомления в электронной форме в своем «Личном кабинете», на бумаге уведомления дублироваться не будут, за исключением налогоплательщиков, заранее уведомивших налоговый орган о необходимости получения налогового уведомления по почте. Комплект документов содержит само налоговое уведомление, а также квитанцию на уплату налогов.

Печать и рассылка налоговых уведомлений, согласно утвержденному графику, для налогоплательщиков Тульской области будет производиться Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Москве.

Рассказываем о новых изменениях в системе расчета платежей и льготах для некоторых категорий граждан.

Новые условия по налогу на имущество

Исчисление имущественных налогов производится за 2017 год с учетом изменений законодательства федерального, регионального и местного уровней, вступивших в силу с 1 января 2017 года.

Основные из них, на которые необходимо обратить внимание налогоплательщиков, следующие:

По земельному налогу: Вычет на «шесть соток»

С 2017 года пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые другие категории граждан (полный перечень указан в п. 5 статьи 391 НК РФ) получили право на вычет при расчете земельного налога. В их случае сумма налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку независимо от категории земли. Если участок 6 соток и меньше, платить налог не нужно, если превышает 6 соток, его рассчитают за оставшуюся площадь. Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую налоговую до 1 ноября. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.

Чтобы получить вычет, нужно представить в налоговую заявление о том, что вы имеете право на льготу. Форма заявления размещена на сайте nalog.ru. Если вы ранее сообщали о своем праве на льготу по другим имущественным налогам, писать заявление не нужно.

Постановлениями правительства Тульской области от 11.11.2016 № 515 и от 30.11.2016 № 546 утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков, применяемая для целей налогообложения с 01.01.2017 года.

Информация о кадастровой стоимости земельных участков является общедоступной и размещена на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»).

По налогу на имущество физических лиц

С 2015 года начался переход на расчет налога, исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости недвижимости. Кадастровая стоимость ближе к рыночной цене недвижимости и кратно превышает инвентаризационную. Чтобы резкий рост платежей не стал слишком серьезным бременем, в формулу расчета налога решено было заложить понижающие коэффициенты. Они используются в течение первых трех лет после перехода на новые правила: 0,2 — в первый год, 0,4 — во второй, 0,6 — в третий год.

За 2017 год в соответствии с п. 8 ст.408 НК РФ на территории Тульской области исчисление налога будет производиться налоговыми органами с учетом коэффициента 0,4, установленного применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Постановлением правительства Тульской области от 12.09.2016 № 414 утверждена новая кадастровая стоимость объектов недвижимости, применяемая для целей налогообложения с 01.01.2017 при исчислении налога на имущество физических лиц.

Информация о кадастровой стоимости объектов недвижимости является общедоступной и размещена на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»).

Расширился перечень дорогих автомобилей

Для расчета транспортного налога за 2017 год был расширен перечень дорогих автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей (полный перечень можно посмотреть на сайте минпромторга). Владельцам таких машин налог рассчитывается с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

Новый порядок уплаты налога на доходы физлиц

В уведомления, которые получат граждане в этом году, добавлен еще один налог — на доходы физлиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами. Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физлицо, налог на доходы физических лиц для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в уведомлении со сроком уплаты не позднее 3 декабря.

Действующие нормы законодательства, требующие дополнительного разъяснения налогоплательщикам в связи с многочисленными вопросами:

1. Предоставление льгот по транспортному налогу для категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы

В соответствии с изменениями, внесенными 26.03.2015 в Закон Тульской области от 28.11.2002 № 343-ЗТО «О транспортном налоге» и вступившими в силу с 01.01.2016, для таких категорий граждан, как:

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение;

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом

Льготы по транспортному налогу предоставляются в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно (ранее предельный размер мощности льготируемого транспортного средства составлял 250 л.с.).

2. Исчисление транспортного налога за проданный автомобиль

Одним из проблемных вопросов, волнующих налогоплательщиков, является получение налоговых уведомлений на уплату транспортного налога за проданный автомобиль.

Причины направления уведомления могут быть различны, одной из которых, зачастую, является отсутствие в налоговом органе информации об изменении регистрационных данных о собственнике транспортного средства.

Необходимо отметить, что сведения о транспортных средствах и их владельцах поступают в налоговые органы от регистрирующих органов, в частности, органов ГИБДД.

Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.

Согласно действующему налоговому законодательству (п. 3 ст.362 НК РФ), в случае снятия с учета транспортного средства в течение налогового периода исчисление налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.

При этом следует иметь в виду, что изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности осуществляется на основании заявления нового собственника автомобиля.

Он должен обратиться за изменением регистрационных данных в течение 10 суток со дня приобретения автомобиля (пп. 56.1 п. 56 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 07.08.2013 № 605; п. 4 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утв. Приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001).

В случае если новый владелец не зарегистрировал в установленном порядке автомобиль, то прежнему владельцу следует обратиться в подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку (пп. 60.4 п. 60 Административного регламента).

И только после того, как в налоговые органы от органов ГИБДД поступят сведения о прекращении регистрации транспортного средства за прежним владельцем, налоговый орган прекратит исчислять ему налог.

В помощь налогоплательщикам

Быстро разобраться в налоговых уведомлениях образца 2018 года гражданам поможет новая промостраница «Налоговое уведомление 2018» на сайте ФНС России (snu.nalog.ru). Она описывает содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет их, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой имущественных налогов.

Если уведомление не получено или в нем имеется некорректная информация нужно в обязательном порядке обратиться в налоговый орган по месту жительства или по месту нахождения объектов удобными способами:

через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

позвонить в контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 8-800−222−22−22

отправить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС России

по почте.

Важно знать

Налоговое уведомление не направляется, если сумма начислений составляет менее 100 рублей. Налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо сразу за три года.