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В финал «Школодрома» вышли три команды
Фото Алексея Пирязева.

В финал «Школодрома» вышли три команды

Теперь они сразятся за главные призы - ноутбук, планшет и сертификат на празднование детского дня рождения.

В Центральном парке Тулы проходит семейный фестиваль «Школодром», организованный для туляков газетой «Слобода» и порталом Myslo. До конца отборочных испытаний дошли 33 команды из 35. 

В финал вышли три команды – «Апельсин» (78,5 баллов), «Пилигрим» (75 баллов) и «Ёжики» (73 балла). Сейчас они сражаются за главный приз на сцене Центрального парка П. П. Белоусова. Победитель будет известен в ближайшие минуты.

Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» – ноутбук.

Команда, которая займет второе место, получит планшет. Это приз от депутата Госдумы от Тульской области, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия» Виктора Дзюбы.

Команда-финалист «Школодрома», которая займет третье место, тоже получит замечательный приз – сертификат на 10 тысяч рублей, чтобы отметить нестандартно детский праздник в музее занимательных наук «Экспериментория». Это огромное царство науки – не скучной, а очень увлекательной – в котором каждый взрослый ощутит себя ребёнком, а каждый ребёнок «оторвётся» на все сто.

Также командам, занявшим второе и третье места в семейном баттле, школа программирования и робототехники для детей Ikids.Su подарит сертификат на годовое обучение в своей школе. Это круто!

Сюжет: Школодром-2018
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