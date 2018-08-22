новости
новости
Регистрация
Директор тульской фирмы задолжал государству более 16 млн рублей
Фото bridge-group.ru.

Директор тульской фирмы задолжал государству более 16 млн рублей

Судьбу предпринимателя теперь решит суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Гипромаш». Мужчину обвиняют по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в крупном размере».

Обвиняемый занимал должность генерального директора тульского ООО «Гипромаш». Три года мужчина не перечислял в бюджет государства налог на добавленную стоимость, используя в преступной схеме недостоверные сведения о поставляемой продукции одной из фирм. Общая сумма ущерба составила 16 227 920 рублей.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что причиненный материальный ущерб в ходе следствия добровольно не возмещен.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:11 +3
Другие статьи по темам
Событие
Директор не платил налогиболее 16 млн рублейуголовное делодокументысуд
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки в составе сборной России завоевали золото на первенстве Европы
Туляки в составе сборной России завоевали золото на первенстве Европы
Фестиваль «Школодром-2018»: Встречаем команду «Радуга»!
Фестиваль «Школодром-2018»: Встречаем команду «Радуга»!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.