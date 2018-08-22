Директор тульской фирмы задолжал государству более 16 млн рублей

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Гипромаш». Мужчину обвиняют по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в крупном размере».

Обвиняемый занимал должность генерального директора тульского ООО «Гипромаш». Три года мужчина не перечислял в бюджет государства налог на добавленную стоимость, используя в преступной схеме недостоверные сведения о поставляемой продукции одной из фирм. Общая сумма ущерба составила 16 227 920 рублей.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что причиненный материальный ущерб в ходе следствия добровольно не возмещен.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.